Rallye Šumava v cíli: Sekundový boj vyhrál Pech

Poslední den soutěže byly na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 60,54 měřených kilometrů. Do soutěže se vrátil před startem ještě lídr šampionátu Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který v sobotu havaroval ve čtvrté zkoušce.

Zkoušku projeli ideálně

Sedm rychlostních zkoušek vyhrál letošní vítěz. Pech vedl po prvních dvou průjezdech Činovského okruhu na okraji Klatov. Kopecjý se v sobotu dostal po třetí zkoušce před něj, ale Pech si vzal vzápětí první místo zpět a nakonec ho udržel až do cíle. Závěrečný den začínal plzeňský jezdec s převahou 6,8 sekundy a hned v neděli dopoledne ho navýšil na 7,5. Ovšem Kopecký se nedal a snížil své manko na 5,6.

V předposlední erzetě nedobrzdil Pech na odbočce do levé zatáčky, a tak po 132 kilometrech rychlostních zkoušek nastupovali oba největší sokové do závěrečného dějství s rozdílem pouhé půl sekundy. Nakonec však ke třetí časové remíze v tomto tisíciletí na české rallye nedošlo a Pech se radoval pošesté na klatovské soutěži. Předtím to dokázal v letech 2007, 2009, 2013, 2014 a 2019.

„Na poslední zkoušce nám vyšlo všechno. Projeli jsme ji ideálně, jak jsem si to představoval, protože bylo mokro a trať hodně klouzala. Byl jsem rád, že jsme nikde nevylítli ven a dojeli do cíle,“ řekl Pech České televizi. Plzeňský jezdec přišel před rokem na Šumavě o možnou výhru v úplném závěru, kdy jej zastavily technické problémy. „Na loňský ročník si nevzpomínám,“ uvedl Pech. „Mysleli jsme jen na současnost. Od začátku to byla s Honzou přetahovaná o každou desetinku, o každý metr. Být před poslední, patnáctikilometrovou rychlostkou ve vedení o půl sekundy, jet oba na mokru na suchých gumách a projet ji v takovém tempu, to je něco fantastického,“ dodal šestačtyřicetiletý pilot.

Kopecký si pochvaloval časy

Druhý v cíli Kopecký se navzdory druhému místu v cíli tvářil spokojeně. „Potěšitelné je, že jsme v porovnání s Valašskou rallye udělali další pokrok a vyjma jedné rychlostní zkoušky byly naše časy konzistentní. Před poslední erzetou jsem věděl, že rozdíl mezi námi je půl sekundy. Spadlo sice pár kapek, ale v principu byla volba suchých pneumatik správná. Myslím, že jsme s Vencou předvedli krásný a napínavý souboj, který se doufám líbil,“ řekl Jan Kopecký.

Video se připravuje ...

Po odstoupení na Valašské rallye se zdařil reparát Dominiku Stříteskému (Škoda Fabia R5), který dojel třetí a v průběžné klasifikaci je pátý. Za povedené vystoupení může považovat čtvrté místo Adam Březík (Škoda Fabia R5), který předvedl rovněž konzistentní výkon a v hodnocení domácího šampionátu je krásném třetím místě. Druhá příčka v klasifikaci českého mistrovství patří Filipu Marešovi (Škoda Fabia Rally2 evo), který musel sice v sobotu ve čtvrté erzetě odstoupit. Do soutěže se vrátil v neděli, kdy byl v hodnocení dne druhý nejrychlejší. Díky získaným bodům je na zmíněném druhém místě v klasifikaci PSG mistrovství České republiky.

Konečné pořadí:

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:21:06,0; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +3,5; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +53,2; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:45,8; 5. Kopáček, Picek (Ford Fiesta R5) +3:57,8; 6. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +4:01,4; 7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +4:32,0; 8. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +6:00,1; 9. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +6:10,6; 10. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:25,4; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +7:36,1; 12. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +8:26,7; 13. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) ++9:03,8; 14. Jírovec, Jindra jr. (Alpine A110 Rally RGT) +9:12,4; 15. Szabó, Tichý (Škoda Fabia R5) ++9:47,7; 16. Talaš, Polák (Peugeot 208 R2) +10:07,2; 17. Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +10:40,2; 18. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo VI) +10:47,3; 19. Číž, Kalkus (Peugeot 208 R2) +11:35,2; 20. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +11:56,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 2 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 108; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 3. Březík (Škoda Fabia R5) 70; 4. Cvrček (Škoda Fabia R5) 61; 5. Stříteský (Škoda Fabia R5) 56; 6. Vlček (Hyundai i20 R5) 53; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) +41; 8. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 9. Jirásek (Škoda Fabia R5) 23; 10. Šimek (Ford Fiesta R5) 21.

Vyhrané RZ: Pech 11; Kopecký 11, Mareš 5, Březík 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Ivo Prieložný