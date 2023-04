Rallye Šumava po 1. dnu: Pech bojuje s Kopeckým, Mareš boural

Soutěž začala již v pátek na klasickém klatovském okruhu Činov, kde byl nejrychlejší Pech, který si v sobotu ráno průjezd stejnými kilometry vítězně zopakoval. Na posádky čekalo sedm erzet v celkové délce 74 kilometrů.

Souboj o zlomky sekund

Na třetí erzetě se dostal na první místo Kopecký, ale Pech si vzal vzápětí vedení zpátky. V sobotních sedmi erzetách byl Pech sice pětkrát rychlejší, ale souboj s Kopeckých byl až extrémně vyrovnaný. V odpolední sekci vyhrál Pech dvakrát o 0,1 sekundy a Kopecký jednou o sekundu. Před nedělními čtyřmi erzetami a 60,54 kilometry má náskok necelých sedm sekund.

„Bylo to tak, jak jsme po deštích počítali. I když bylo sucho, tak trať hrozně klouzala a často to bylo o improvizaci. Měli jsme několik ale opravdu horkých chvilek a jsem rád, že jsme auto dovezli pořádku do cíle. Potěšily mě spousty diváků nejenom na klatovském okruhu, ale i na dalších spoustě míst na trati a atmosféra je opravdu pěkná,“ komentoval Pech dosavadní průběh soutěže.

Jenom jednou od roku 2015 Jan Kopecký na Šumavě nevyhrál a jeho časové manko je pro závěrečný den soutěže určitě „hratelné“. „Na druhém průjezdu Činova jsme zrychlili, ale Vašek o trochu více. Ve třetí jsme mu to vrátili, ale v té další jsme měli tvrdší sliky, trochu to klouzalo, tak jsem jel tak, abych tam někde nezůstal. Přiznávám, že diváky kolem trati tolik nevnímám, protože se soustředím na trať, ale podle toho kolik je vidět aut na příjezdových cestách, tak je vidět, že lidí je tady opravdu hodně,“ uvedl Kopecký.

Lídr nedobrzdil odbočku

Po úvodní soutěži sezony Valašské rallye vedl domácí šampionát Filip Mareš. Původně neměl na Šumavě startovat, ale nakonec se s Martinem Severou a týmem Brynda Racing domluvil na podmínkách a v Klatovech nastoupil. Po třetí rychlostce byl třetí o 6,6 sekundy za Kopeckým a Pechem, ale pak přišel problém. „Po startu erzety jsem nedobrzdil kluzkou odbočku a o břeh jsme poškodili chlazení. Omlouvám se všem, kteří nás hnali dopředu. Mrzí mě to, jelo se nám skvěle,“ Sebekriticky zhodnotil situaci Mareš. Ve stejné zkoušce skončily naděje kvůli havárii pro Aleše Jiráska (Škoda Fabia R5).

Po Marešově odstoupení se dostal na třetí místo Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5). „Umístění nám spadlo do klína, navíc v první sekci jsem jel dvě erzety dost opatrně. Volba pneumatik byla správná, ale mohl jsem se do toho více opřít. Myslím si, že Vaška s Honzou se nám nepodaří časově stáhnout, tak se budeme snažit držet si za sebou čtvrtého Březíka,“ zhodnotil Stříteský své vyhlídky.

Čtvrtý Adam Březík ztrácí na bronzovou příčku 16,1 sekundy. „Rezervy určitě jsou, ale bylo by to o velkém risku. Zatím jedeme tak, aby nám soupeři neutekli a my příliš neriskovali. Líbí se mi, že neprší, člověk si může spoustu úseků užívat a opřít se do pneumatik,“ řekl Březík. Za ním je o 37,0 sekundy Věroslav Cvrček, který se přiznal, že výsledky příliš nesleduje, ale soustředí se na jízdu samotnou. „Auto funguje výborně a jedeme bez jakýchkoliv problémů. Trať je skvěle namixovaná a užíváme si to. Když si uvědomím, že před pěti roky jsem netušil, zda rallye ještě někdy pojedu, tak jsou současné výsledky krásné,“ usmíval se Cvrček.

Pořadí nejlepších šesti uzavírá Martin Vlček (Hyundai i20 R5), který má po dosavadním průběhu klatovské soutěže dobrou náůadu. „Každopádně jsem spokojen. Letošní Šumama je nadmíru těžká, je tady řada náročných úseků a v autě máme úžasnou symbiózu. Jsem mile překvapený, kolik je tady diváků a jak fandí. Občas musím potáhnout ruční brzdu, abych je pobavil,“ zhodnotil Vlček svou situaci.

Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ12)

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 46:16,9; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +6,8; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +37,0; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +53,1; 5. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:30,1; 6. Martin Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +2:35,0; 7. Kopáček, Picek (Ford Fiesta R5) +2:46,3; 8. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +3:50,2; 9. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +3:57,9; 10. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +4:15,7; 11. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:20,3; 12. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +4:33,2; 13. Jírovec, Jindra jr. (Alpine A110 Rally RGT) +4:40,9; 14. Ocelka, Blažek (Renault Clio Rally4) +5:13,4; 15. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +5:14,0; 16. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) +5:36,3; 17. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:39,5; 18. Szabó, Tichý (Škoda Fabia R5) +5:48,8; 19. Voldřich, Odvárka (Mitsubishi Lancer Ev VI) +5:54,4; 20. Zpěvák, Navrátil (Opel Corsa Rally4) +6:04,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Šumava Klatovy

Neděle 23. 4. – 9.05 RZ9 (15,27 km), 9.55 (15,00 km), 12.35 RZ11 (15,27 km), 13.25 RZ12 (15,00 km).

Foto: Ivo Nesrovnal