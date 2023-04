Rallye Šumava před startem: Čeká nás trojboj?

Už se stalo tradicí, že organizátoři klatovských soutěží se každoročně snaží své tratě obměňovat a vylepšovat. Ani ročník 2023 nebude výjimkou, přestože základní model víkendu zůstává shodný s loňským, nemění se ani osvědčená servisní zóna v Janovicích nad Úhlavou.

Fanoušci se mají na co těšit

57. Rallye Šumava Klatovy nicméně oficiálně vystartuje z rampy až v sobotu dopoledne, ale páteční průjezd Činovským okruhem se už do výsledků počítá. Právě 22. duben bude pro všechny největší zátěží, protože ten den se budou prohánět po rychlostních zkouškách účastníci obou soutěží. Začíná se opět na Klatovském okruhu, který opět o rok prodloužil svůj sportovní život a pojede se po oba dny po směru hodinových ručiček.

Z první klasické sobotní zkoušky pak bude připraven loni úspěšný volně přístupný internetový přímý přenos zajišťovaný společností FILMpro, novinkou Mlázovského testu bude ale jeho polokruhová forma. V sobotu se bude závodit „do kopce“ i na oblíbených Keplích s novou úvodní partií, naopak Chudenínský test bude mít trasu již lety dobře prověřenou. Celkem se v sobotu závodníci představí na sedmi erzetách, posádky 31. Historic Vltava Rallye budou po jejich odjetí odměněny na slavnostní cílové rampě.

Nedělní tratě pak už budou připraveny pouze pro účastníky nejstarší stále aktivní české soutěže, 57. Rallye Šumava Klatovy. Nejprve posádky soudobých vozů předvedou své umění na Velhartické RZ, jež otočením svého směru ještě přibrala na kvalitě. Fanoušci jistě ocení i tři zajímavá divácká místa. Zajímavostí je, že tato nedělní zkouška končí v Tajanově, tedy na první pohled na stejném místě, kde začíná úvodní páteční test. Nenechme se ale zmást, jde o úplně jinde situovanou vísku, pouze se shodným jménem. Kruh se tedy ještě neuzavře, finále celého víkendu se odehraje i letos na Zdebořickém úseku s novou úvodní partií a se startem nedaleko Klatov. Největší pozornost bude opět soustředěna na šotolinovou část (jak o tom mluvil Václav Pech) a pak na komentované divácké místo Zdebořice. Až po druhém průjezdu touto vložkou budeme znát i nejlepší posádky Rallye Šumava Klatovy, což bude pro nejlepší pět minut po druhé hodině odpolední.

Mareš jde znovu do boje

V cíli Valašské rally ještě vše nasvědčovalo tomu, že Filipa Mareše s Radovanem Buchou neuvidíme na domácích tratích několik měsíců. Jenže opouštět čelo šampionátu bez boje, to není nic pro pravé soutěžáky. A tak se krátce po první soutěži letošního mistrovství ČR rozjela série jednání, jejichž výsledkem je start na Rallye Šumava.

Jedna kolize za druhou. V tomto duchu lze zhodnotit letošní termínovou sladěnost soutěží Mistrovství Evropy (ERC) a Mistrovství ČR v rallye (MČR), které se ve třech případech konají dokonce o stejném víkendu (Rajd Polski a Krumlov, Liepāja a Hustopeče, Scandinavia a Bohemia). Logistická náročnost účasti v evropském seriálu navíc znemožňuje start na českých závodech, které se konají v bezprostřední termínové blízkosti. To je i případ nadcházející Šumavy, pro kterou v týmu ACCR Entry Engineering nezbyla technika. „Hned po skončení Rallye Šumava odjíždí jeden náš vůz na Kanárské ostrovy, kde nás čeká druhý podnik ERC. Naše druhá fabia je už připravená na šotolinovou Rally Poland, na kterou odjedeme ihned po návratu z Kanárů,“ vysvětlil Filip Mareš, proč účast na Šumavě původně nefigurovala v týmovém plánu.

O to hezčí dárek přineslo všem Filipovým příznivcům Velikonoční pondělí, kdy se posádka Filip Mareš – Radovan Bucha objevila v seznamu přihlášených na klatovskou soutěž pod křídly stáje Severa Motorsport. Na Šumavě usednou do další Škody Fabie Rally2 evo, o jejíž přípravu se postará renomovaný tým Brynda Racing.

„S Martinem Severou se známe ze společných testů v Bělé pod Bezdězem a rychle jsme v otázce našeho případného startu na Šumavě našli společnou řeč. Martin byl dokonce ochotný oželet v náš prospěch svůj vlastní start v soutěži, čehož si velmi vážím a děkuji mu za to. Také proto v Klatovech odstartujeme pod hlavičkou Severa Motorsport. Náš start na Šumavě podpořili i další partneři, v čele s Entry Enginnering a Pirelli Česká republika,“ vysvětlil pozadí klatovského startu Mareš a dodal: „V autě jsem se svezl a cítím se v něm velmi dobře. Bylo by krásné, kdybychom se stejně jako na Valašce zapojili do bojů o čelo závodu. Ale bez ohledu na to bude pro nás nejdůležitější najet před odjezdem na Kanáry důležité kilometry na asfaltu a nasbírat další zkušenosti s pneumatikami Pirelli.“

Severa jeho slova doplnil: „Původně jsem na Šumavě plánoval po více než 20 letech návrat na tratě mistrovských soutěží. Když ale přišla myšlenka Filipova startu s mojí fabií, dlouho jsem se nerozmýšlel a svůj návrat jsem odložil na Krumlov. Věřím, že Filip s Radkem pojedou s mým vozem stejně rychle, jako kdyby startovali se svou fabií, a že barvy našeho týmu budou po celý víkend držet hodně vysoko. Na Valašce ukázali, že patří do absolutní české špičky a já věřím, že to potvrdí i na Šumavě.“

Pech: Nikdo nemá nic jisté

EuroOil team s posádkou Václav Pech a Petr Uhel a s vozem Ford Focus WRC čeká o nadcházejícím víkendu start na nejstarší tuzemské automobilové soutěže v Klatovech. Po vítězství na Valašce budou mít Pech s Uhlem na svém voze opět startovní číslo 1. To, a především zodpovědnost před domácím publikem, vyvolává u plzeňské posádky ještě vyšší míru zodpovědnosti při přípravách. „Do Klatov se těšíme. Vypadá to, že by mohlo vyjít i hezké jarní počasí a to pak je u trati hned jiná atmosféra. Především pak na Činovském okruhu, kde se vždy sejde obrovské množství fanoušků. Harmonogram soutěže slibuje i nové úseky, které jistě přispějí k oživení rallye,“ říká Pech.

Populární Činovský okruh se pojede pravděpodobně letos naposledy. „Kolem Klatov se buduje nový obchvat a bohužel zasáhne do trasy okruhu. Doufám, že klatovští vymyslí brzo nějakou náhradu za tuhle legendární rychlostku, která k Rallye Šumava patří od nepaměti. Já se tam s dědou chodil dívat na mého tátu asi už v pěti letech a dodnes si pamatuju každý detail,“ zamyšleně říká Pech.

V Klatovech jsou v posledních letech zařazovány také divácky atraktivní šotolinové úseky. „Ty máme obecně velmi rádi. Jízda na šotolině je pro nás zpestřením a každý metr nezpevněného povrchu vítáme. Zde je ale poměrně dlouhá část šotoliny na poslední rychlostce. Z té mám velký respekt. Hrozí proražení pneumatiky nebo jiná jezdecká chyba doslova před cílem celého závodu a ztráta dosaženého umístění. Prostě na Šumavě nemá nikdo až do konce nic jisté,“ dodává jezdec.

Kopecký chce na Šumavě zrychlit

Druhý letošní start s vozem Škoda Fabia RS Rally2 čeká o víkendu AGROTEC Škoda Rally Team. Posádka Jan Kopecký s Janem Hlouškem odstartuje startovním číslem 3. Klatovská soutěž patří mezi oblíbené podniky Jana Kopeckého. Ze třinácti startů totiž sedmkrát vyhrál, což z něj dělá nejúspěšnějšího jezdce historie této soutěže. Od roku 2015 nezvítězil pouze jednou, a to v roce 2019, kdy skončil druhý. Poslední dva ročníky opět vyhrál a letos by rád přidal hattrick.

První letošní start na Kowax Valašské rally ValMez nedopadl úplně podle představ. V obtížných podmínkách byla pro posádku premiéra s novým vozem Škoda Fabia RS Rally2 doslova křest vodou a blátem a i po několika chybách skončila na třetím místě. Do Klatov už ale míří optimisticky naladěna. „Čeká nás tradičně náročná soutěž a otázkou je, jak do ní zasáhne dubnové počasí. I kvůli divákům bych si ale přál lepší podmínky než na Valašce,“ tvrdí Kopecký.

Mezi Valaškou a Šumavou uběhly pouhé tři týdny. „Pracovali jsme v týmu na drobných detailech v nastavení vozu a především na sobě, abychom na Šumavě byli rychlejší. Už na konci Valašky jsem se v autě cítil docela jistě, takže doufám, že teď na to navážeme hned od první rychlostní zkoušky a ještě trochu zrychlíme. Na startu se opět objeví prakticky celá domácí špička a my se na další souboje velmi těšíme. Chtěl bych tímto pozvat všechny fanoušky k tratím i do servisu, věřím, že je opět čeká napínavá podívaná,“ dodává Kopecký.

Se začátkem sezóny vyjádřil uspokojení i Martin Rada, generální ředitel AGROTEC Group: „Valaška byla pro celý tým velmi náročná a předcházely jí hektické přípravy. Její průběh jsme detailně zanalyzovali a věříme, že drobné změny se projeví v rychlosti již na Šumavě. Naším hlavním cílem zůstává zisk jubilejního desátého domácího titulu pro Jana Kopeckého a vzhledem k tomu sezona začala úspěšně.“

Peugeoty jedou posedmé

Populární seriál Peugeot Rally Cup CZ zahájí na Rallye Šumava Klatovy už sedmou sezonu. V roce 2017 odstartoval s vozy Peugeot 208 R2, které o pět let později doplnil nový speciál Peugeot 208 Rally4. Kromě domácích jezdců seriálu se do šesti podniků, na kterých je Peugeot Rally Cup vypsán, zapojují také zahraniční posádky. Seriálem prošla za šest let řada nadějných jezdců. Někteří se posunuli až do špičky české rallye. Vždyť Filip Mareš a Dominik Stříteský patří mezi absolutní špičku, stejně jako Jaromír Tarabus, který zvítězil v loňské sezóně Peugeot Rally Cupu a stal se také mistrem ČR ve „dvoukolkách“. Jan Talaš, Dominik Brož a René Dohnal doplňují kompletní přehled dosavadních vítězů.

Mezi ostřílené jezdce patří také Robert Hordossy, který jede s Peugeotem 208 Rally4 už několikátou sezónu, ale letos poprvé se přihlásil do Peugeot Rally Cupu: „Novou dvěstěosmičku jsme pořídili hned, jak to šlo, takže s ní startuji už čtvrtou sezónu. Osobně jezdím především pro zábavu a každý závod si užívám. Na Šumavě může být všechno, včetně sněhu. Takže nám půjde hlavně o to, abychom se vrátili po zimě do formy a dostali auto zase do ruky. Pak pojedeme pravděpodobně Krumlov a Hustopeče a vybíráme si zajímavý zahraniční podnik.“

Známou tváří seriálu je David Štefan, který se vrací po loňském působení v závodech evropské trofeje. „V letošní sezoně se budeme soustředit především na český šampionát a Peugeot Rally Cup, ale pojedeme i některé zahraniční soutěže. Naše loňská účast v evropské trofeji nám přinesla hodně zkušeností. Doufám, že je u nás zúročíme. Doufám, že na Šumavě vyjde počasí, to je ale vždy velkou sázkou do loterie.“

Zbývající program Rallye Šumava Klatovy

Sobota 22. 4. – 10.50 RZ2 (12,82 km), 11.30 RZ3 (13,92 km), 12.25 RZ4 (7,71 km), 13.25 RZ5 (8,85 km), 16.30 RZ6 (13,92 km), 17.25 RZ7 (7,71 km), 18.25 RZ8 (8,85 km).

Neděle 23. 4. – 9.05 RZ9 (15,27 km), 9.55 (15,00 km), 12.35 RZ11 (15,27 km), 13.25 RZ12 (15,00 km).

Průběžné pořadí (po 1 ze 7 soutěží)

1. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 60 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 48; 3. Cvrček (Škoda Fabia R5) 35; 4. Březík (Škoda Fabia R5) 31; 5. Martin Vlček (Hyundai i20 R5) 28; 6. Trojan (Škoda Fabia R5) 22; 7. Jirásek (Škoda Fabia R5) 18; 8. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15; 9. Šimek (Ford Fiesta R5) 13; 10. Černý (Hyundai i20 N Rally2) a Stříteský (Škoda Fabia R5) po 10; 12. Jírovec (Alpine A110 RGT) 8; 13. Zedník (Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 14. Štefan (Peugeot 208 Rally4) 4; 15. Zpěvák (Opel Corsa Rally4) 3; 16. René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 2; 17. Marek Vlček (Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Vyhrané RZ: Kopecký 7, Pech 4, Mareš 4, Březík 1.

Základní info

Datum a místo konání: 21.-23. dubna 2023, Klatovy a okolí (Šumava)

Rallye Šumava Klatovy 2023 se koná již po 57. – její historie sahá až do roku 1964, kdy se v Československu začaly rozvíjet automobilové závody. Tato rallye, která se koná v Klatovech na Šumavě, je nejdéle trvající soutěží svého druhu v České republice.

V letošním roce má celková délka měřených úseků rallye téměř 150 km. Tato soutěž je již dlouhodobě součástí Mistrovství České republiky v rallye a povrch tratí je výlučně asfaltový.

Také Historic Vltava Rallye

Kromě Rallye Šumava Klatovy se uskuteční i další závody, jako je například 31. ročník Historic Vltava Rallye, který je součástí jak českého, tak evropského šampionátu historických automobilů. Webové stránky soutěže najdete na autoklub.cz.