Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 4x4 – Elegán s povedeným motorem

Motor, jízdní vlastnosti

Segment kompaktních crossoverů a SUV je v posledních letech stále populárnější, a tak není divu, že do něj Renault v roce 2015 vstoupil s modelem Kadjar, odvozeným od populárního Nissanu Qashqai. Po čtyřech letech na trhu ale nastal čas modernizace, která souvisela i s nijak zázračnými prodeji. Kadjar je až v druhé polovině desítky nejprodávanějších kompaktních SUV/crossoverů v Evropě, s polovinou prodejů co bratrský Qashqai. Facelift se spíše než na designové změny zaměřil na technické úpravy, i v souvislosti s nástupem přísnějších emisních norem. Novinkou se stal konkrétně třeba turbodiesel 1.7 Blue dCi, který jsme měli čest vyzkoušet v rámci týdenního redakčního testu.

Sedmnáctistovka s obchodním označením Blue dCi 150 slouží jako vrchol naftové nabídky Kadjaru. Standardně je spárována s pohonem všech kol a šestistupňovým manuálem, automat pro ni dostupný není. Z dřívějších vyjádření značky vyplývá, že by kombinace naftového motoru, čtyřkolky a automatu byla už příliš drahá.

Bohatá výbava

Agregát Blue dCi 150 je dodáván výhradně pro nejvyšší stupeň Intens, a to za 741.900 korun. Nabízené cenové zvýhodnění v kombinaci s bonusem za výkup starého auta a využití financování však cenovku dokáže srazit až na 621.900 korun.

Kadjar navíc zaujme bohatou výbavou. Stupeň Intens totiž už čítá takové prvky, jako je dvouzónová klimatizace, multimediální a navigační systém Renault R-Link 2 se 7“ dotykovou obrazovkou, full-LED světlomety, 18palcová kola z lehkých slitin, volant čalouněný kůží Nappa nebo čalounění kombinující tkaninu s koženkou.

Lákavé cenovky nabízí také příplatková výbava. Paket Winter za 10.000 korun přidá nejen vyhřívání předních sedadel, ale rovněž vyhřívané čelní sklo. Za kožené čalounění se pak připlácí pouhých 26.000 Kč. Za výbavou nabušené auto na přiložených fotografiích tak dáte pořád přijatelných 842.900 Kč. A to prosím mluvíme o ceně bez zmíněných bonusů.

Povedený motor

Technicky motor s interním označením R9N vychází z předchozí naftové šestnáctistovky. Vrtání bylo zachováno, objem se měnil díky změně zdvihu. Přepracovaná hlava má jiné uspořádání ventilů, s tradičním párováním, se sacími vpředu a výfukovými vzadu. Čtyřválec je samozřejmě přeplňovaný, a to konkrétně turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek a elektrickým aktuátorem. Nechybí ani přímé vstřikování common rail pracující s tlakem až 2000 barů. Pro snížení emisí dusíku bylo doplněno též vstřikování kapaliny AdBlue.

Motor je naladěn na 110 kW v 4000 otáčkách a 340 N.m, dostupných už od 1750 otáček, což odpovídá dané výkonové kategorii v segmentu. Přizpůsobení se aktuálním emisním normám každopádně znamená, že motor není obzvlášť živý a pocitově se vám zdá, že nějaké ty udávané koně pod kapotou chybějí. Jednotce se nejvíce líbí nad 1500 otáčkami, těsně nad volnoběhem motor poněkud duní a vibruje, zatímco nad 4000 otáček už nemá smysl ji vytáčet. Po zahřátí je ale sedmnáctistovka jinak velice kultivovaným agregátem a navíc dobře odhlučněným.

Renault Kadjar – srovnání technických dat a základní ceny s konkurencí Model Renault Kadjar Hyundai Tucson Nissan Qashqai Škoda Karoq Motor 1.7 Blue dCi 1.6 CRDi 1.7 dCi 2.0 TDI Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1749 1598 1749 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/4000 100/4000 110/3500 110/3500-4000 Točivý moment [N.m/min] 340/1750 320/2000-2250 340/1750 340/1750-3000 Převodovka 6M 6M 6M 7DS Max. rychlost [km/h] 197 180 192 195 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,6 11,4 9,5 8,8 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,2 5,0 5,9 5,5 Základní cena [Kč] 741.900 (621.900*) 679.990 (589.990**) 702.990 (622.990*) 766.900 *Akční cena včetně financování, ** Akční cena

Šestistupňový manuál potěší lehkým a tichým řazením, pryč je tak cvakání známé dříve třeba z Méganu. Mohlo by být ale přesnější a preciznější, byť v rámci segmentu nic, co by nějak zásadně vystupovalo z davu. To nám spíše vadil velký skok mezi jedničkou a dvojkou, kvůli němuž je hladká změna prvních převodů při rozjezdu vcelku oříšek.

Motor nicméně potěší svoji spotřebou. Na dálnici se vejdete do sedmi litrů, na okreskách se dá jezdit za nějakých 5,5 až šest litrů, což je vzhledem k vyšší stavbě crossoveru a pohonu všech kol slušná hodnota. Kolem šesti litrů se pak dá jezdit i ve městě, pokud zrovna nepostáváte v kolonách.

Nabízený pohon všech kol přitom nabízí tři jízdní režimy 2WD, Auto a Lock. První sází na pohon přední nápravy, druhý automaticky posílá sílu na obě nápravy podle potřeby a třetí uzamyká mezinápravovou spojku, funguje však jen do rychlosti 40 km/h. Díky možnosti preference pohonu přední nápravy Kadjar umí spotřebu dále snížit, my však většinu času nechávali vše na automatice, která sama rozhodovala, kam síla motoru poputuje.

Pořád pohodář

Na takový klídek se snadno naladíte. Z hlediska jízdních vlastností byl Kadjar vždy primárně pohodář a nejinak je tomu i po loni na trh uvedené modernizaci. Komfortnímu naladění odpovídá nejen houpavější charakter vozu – v oblouku se karoserie poměrně naklání, ale také třeba velice lehké řízení.

Automobil si dokáže poradit i s rozbitějšími silnicemi, byť se od osmnáctipalcových kol občas ozve nějaká ta ranka a karoserie se dokáže na výmolech poněkud rozkymácet. V rámci segmentu to ale není nic hrozného, a tak osmnáctek není potřeba se bát. V dálničních rychlostech nicméně počítejte s aerodynamickým šumem větru vanoucího kolem karoserie.

Na nějaké větší divočení to každopádně není. Kadjar má vcelku přísně naladěnou elektroniku, a tak jakékoliv prudké změny směru doprovází zásahy stabilizace a zásadní snížení rychlosti. Cílové klientele to ale bude vyhovovat, protože Kadjar se bezpečně postará také o nezkušené řidiče.