Renault poodhalil koncept Air4, zřejmě půjde o elektrický crossover s retro vzhledem

Automobilka Renault si připomíná 60 výročí ikonického modelu Renault 4L sérií několika zajímavých konceptů vyvíjených ve spolupráci s francouzskými designéry, přičemž tím posledním se stává model s označením Air4. Nejde přitom o premiéru, ale pouze o první ukázku.

Nový koncept, na kterém automobilka tentokrát spolupracovala se „značkou zaměřenou na budoucnost mobility“ TheArsenale, bude v plné kráse představen až 26. listopadu, přesto můžeme pár zajímavých detailů vykoukat již z vydaného videa.

Koncept zaujme především moderním pojetím ikonické masky Renaultu 4, která dostala podsvícené modernizované logo automobilky a nechybí ani kulaté světlomety zdůrazněné LED denním svícením. Ty navíc po stranách doplňují vertikální LED pásky, které budou zřejmě suplovat také funkci směrovek.

Boky vozu budou zřejmě velmi jednoduše pojaté, ve spodní části však můžeme vidět oplastování s oranžovým logem TheArsenale, což jen podtrhuje úvahy, že se zřejmě jedná o crossover. Vzadu pak budou moderní a lehce futuristické svítilny, které vystupují z karoserie a z vnější strany je zdobí logo Renault 4L.

O technice prozatím nepadla ani zmínka, všeobecně se však předpokládá, že v souladu s plány a vizemi automobilky Renault bude koncept čistě elektrický. Nabízí se pak rovnou otázka, zda některé z jeho prvků neuvidíme také na produkčním čistě elektrickém Reunaltu 4, který by se měl do výroby dostat během následujících let.

Společnosti pak v tiskové zprávě k uvedení konceptu zmiňují: „Původní R4 se odvážila téměř všude: do měst, na venkov i do pouští. A nyní, ke svým 60. narozeninám, Renault spojil síly s TheArsenale, aby se R4 dostala do budoucnosti.“