Retro-fiat s moderními kostmi. Italská karosárna oživila letitou dodávku 616
Stylová dodávka Fiat 616 je dnes veteránem. Pro fanoušky retrofuturismu však Caselani připravilo moderní reinkarnaci včetně charakteristického profilu na boku, který připomíná siluetu tehdejších sporťáků.
Fiatů Ducato vídáme na silnicích mraky a nemíváme potřebu se za nimi otočit. Kdyby však člověk viděl Fiat 616 ze 60. let minulého století, to by bylo něco jiného. A právě tento model, konkrétně první sérii 616 N1 ve skříňovém provedení, která přišla na svět v roce 1965, čerstvě reinkarnovala italská karosárna Caselani.
Že vám to jméno nic neříká? Právě Caselani stojí za přestavbami moderních citroënů Berlingo, Jumpy a Jumper na retro-dodávky Fourgonnette, Type HG a Type H s obřími předními maskami a trčícími kulatými světlomety. Do její nabídky právě přibývá model 616N, vzniklý stejným principem.
Tedy, z moderního ducata u Caselani odstraní vnější panely přídě včetně kapoty a nahradí je odlišnými, jejichž design nápadně připomíná šedesát let starý model. Navíc přidají také panely na boky vozu s charakteristickým prolisem, táhnoucím se k zadním kolům a kolem nich. Upravené jsou také zadní křídlové dveře a svítilny a na pár místech karoserie přibyl chromový dekor.
Caselani zatím jen na videu ukázalo dva prototypy modelu 616N, jak mu říká, jezdit italskou vesničkou a oba kusy byly obytnými dodávkami. Na svém webu už model zobrazuje, avšak bez detailnějších fotografií, ceníku či technických parametrů. Ty ovšem budou velmi blízko sériovému vozu.
Představu o cenách můžeme získat z ceníku Typu H, založeném na Citroënu Jumper, který je dvojčetem Fiatu Ducato. Jeho přestavba stojí 21.800 eur (535 tisíc korun) bez DPH za celý vůz či 12.200 eur (300 tisíc korun) bez DPH pouze za kabinu, což je případ např. foodtrucků či obytných aut s alkovnou. Je samozřejmě možné, že u 616N budou ceny jiné, ale s největší pravděpodobností nebudou odlišné výrazně.
zdroj: Caselani