Řidičák už od patnácti? Kentucky navrhuje o rok snížit věkovou hranici

Dali byste do rukou automobil patnáctiletému teenagerovi? V Kentucky se to možná stane, a nebude prvním americkým státem, který to umožní. Není to ale jen tak.

V Česku mají sedmnáctiletí řidiči možnost jezdit s mentorem, kterým je zkušenější řidič, na sedadle spolujezdce. Spojené státy jsou známé tím, že tam je možné řídit od šestnácti let věku. Skupina zákonodárců Kentucky však nyní navrhuje, aby mohli řídit už patnáctiletí teenageři.

Nikoliv ale sami a bez dozoru, a také by museli předtím projít poměrně intenzivním výcvikem. Ten by zahrnoval 60 hodin jízd a 10 z toho by muselo být ve tmě. A ani poté, co by takto získali základní řidičské oprávnění, by mohli řídit pouze pod dozorem nejméně jednadvacetiletého držitele plného řidičského oprávnění.

Sami by po 180 dnech následně získali oprávnění středně pokročilého řidiče, s nímž už mohou jezdit sami, ovšem s určitými omezeními. Po dalším roce, tedy nejdříve v 16,5 letech věku, by měli plný řidičák bez limitů – tedy o půl roku dřív než dosud.

Změny by upravily kentucká pravidla na velmi podobné znění, jako je v sousedním Tennessee či Západní Virginii. Tam také mohou mladí lidé řídit od 15 let pod dozorem a míra nehodovosti je tam zhruba stejná jako v Kentucky. Podle zákonodárců by taková změna umožnila mladým zejména ve venkovských lokalitách se snáze dostat za brigádou.

Podporovatelé návrhu říkají, že by takto mladí lidé také získali více zkušeností, což by z nich učinilo lepší řidiče v moment obdržení plného řidičského oprávnění. Podle odpůrců zase patnáctiletí nejsou dostatečně zodpovědní na to, aby řídili auto. Co si o tom myslíte vy?