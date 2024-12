Řidiči letos zaplatí za dálniční známky necelých 7 miliard, více než loni

Řidiči za rok 2024 dají za dálniční známky celkem 6,9 miliardy korun. Za dálnice v ČR platí 30 let.

Řidiči automobilů do 3,5 tuny letos, tedy za rok 2024, zaplatí za dálniční známky podle předběžného odhadu ministerstva dopravy 6,9 miliardy korun. Loni, když byl poplatek za užívání nižší, to bylo 6,375 miliardy. ČTK to řekla mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.

Za používání českých dálnic se platí od 1. ledna 1995, zprvu takzvaný časový poplatek platily i nákladní automobily nad 3,5 tuny ve dvou sazbách podle hmotnosti nebo motocykly. Výnosy z dálničních poplatků jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který vznikl v červenci 2000. V roce 2001 byl příjem fondu z dálničních poplatků 1,725 miliardy korun.

Cena celoroční známky se naposledy zvýšila letos v březnu, po 12 letech vzrostla z 1.500 korun na 2.300 korun. Od ledna znovu zdraží, tentokrát o 140 korun na 2.440 korun, vzrostou také ceny dálničních kuponů na kratší dobu.

Od roku 2001 příjem SFDI z dálničních známek každý rok postupně rostl do roku 2006, kdy stát za zpoplatnění dálnic vybral 3,291 miliardy korun. V následujícím roce se výběr časových poplatků propadl na 2,426 miliardy korun. Vozidla nad 12 tun tehdy přestala platit časové poplatky, protože se zavedl systém platby mýtného. Od roku 2010 stát do systému elektronického mýtného zařadil i automobily od 3,5 do 12 tun. Od roku 2008 výběr opět rostl, další meziroční propad stát zaznamenal v roce 2014.

Poslední meziroční pokles ve výběru se stal v roce 2020 jako důsledek pandemie onemocnění covid-19. Předcovidový výběr čeští řidiči překonali v roce 2022, kdy za dálniční známky zaplatili 5,839 miliardy korun. Letos zatím stát do konce listopadu prodal 8,17 milionu známek za 6,27 miliardy korun, vyplývá z dat státního podniku Cendis, který má systém elektronických známek na starosti.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2025 ze SFDI dostane 80,7 miliardy korun, dosud nejvíc. Začátkem roku 2024 činila délka dálniční sítě v Česku zhruba 1.388 kilometrů. Silničáři v roce 2024 zprovoznili rekordních 111 kilometrů nových dálničních úseků. Otevřel se například úsek D6 u Krupé na Rakovnicku, část D4 mezi Příbramí a Pískem, obchvat Českých Budějovic na D3 nebo tři budované úseky D55 propojující Babice na Uherskohradišťsku s Bzencem na Hodonínsku.

V roce 2025 by měla skončit dostavba dálnice D1, přibude roky blokovaný obchvat Přerova. Zprovozňovat se bude také několik úseků D35, a to Hořice–Sadová, Janov–Opatovec a obchvat Vysokého Mýta. ŘSD v polovině prosince zahájilo výstavbu dalšího úseku Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1.

Síť dálnic a silnic dálničního typu v roce 1995 měřila v Česku přes 651 kilometrů, zpoplatněno bylo zhruba 566 kilometrů z nich. Úseky bez poplatků byly především v obcích.