Řidiči v Česku brali roční dálniční známky útokem. Aby stihli ušetřit

Loni v prosinci a letos v únoru se zvýšil počet prodaných dálničních známek. Vyplývá to z informací státního podniku Cendis, který prodej dálničních známek spravuje.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V prosinci, kdy si lidé ještě mohli podle zákona odložit dobu začátku platnosti známky až o 90 dní, podnik zaznamenal více než dvojnásobný meziroční nárůst ze 163.200 na 354.173 prodaných ročních elektronických dálničních známek. V roce 2022 prodej meziročně vzrostl téměř o 23 procent. Od 1. ledna byla s novelou zákona o pozemních komunikacích doba odložení platnosti snížena z 90 na 30 dní.

V době od 1. do 18. února, kdy si lidé znovu mohli odložit platnost dálniční známky na dobu po zdražení roční dálniční známky stejně jako v prosinci, vzrostl počet prodaných známek už jen o 2748 na 283.297 prodaných ročních známek. Podle mluvčí podniku Cendis Radky Nastoupilové se souvislost vyššího prodeje a zdražení roční dálniční známky nedá číselně prokázat.

Předčasný nákup roční dálniční známky do konce února se kvůli možnosti odložení platnosti o 30 dnů vyplatí těm, kterým platnost známky skončí v březnu. Při přepočtu ceny ročního kuponu na den se předčasný nákup známky pro auta se spalovacím motorem poslední den v únoru s odložením platnosti vyplatí v různé míře všem s končící platností známky do začátku srpna. Cena stávající roční známky vychází na zhruba čtyři koruny na den, od 1. března to bude přibližně šest korun na den.

Aktuálně podle vládního nařízení stojí roční dálniční známka 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun. Od 1. března se oficiální cena zvýší na 2300 korun za roční dálniční známku, třicetidenní a desetidenní známky se naopak sníží na 430 a 270 korun. Přibude jednodenní dálniční stránka za 200 korun.

Ceny dálničních známek od 1. března 2024 Současná cena (do 29. 2. 2024)

Nová cena

od 1.3. 2024

Vozy na CNG a biometan

od 1.3. 2024

Hybridní vozy do 50 g CO2/km od 1. 3. 2024

Elektromobily

[Kč] Roční 1500 Kč 2300 Kč 1150 Kč 570 Kč 0 Měsíční 440 Kč 430 Kč 210 Kč 100 Kč 0 10denní 310 Kč 270 Kč 130 Kč 60 Kč 0 Denní - 200 Kč 100 Kč 50 Kč 0

Vozy s pohonem na biometan nebo zemní plyn budou od 1. března platit cenu známek se stávající slevou 50 procent. Pro hybridní vozidla bude platit 75procentní sleva. Elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem jsou pořád osvobozeny od poplatků, nicméně podle dnešního vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by se do budoucna tato úleva měla snížit.

Video se připravuje ...

Kupka dnes při návštěvě Františkových Lázní na Chebsku také řekl, že zdražení roční známky o více než polovinu bylo nevyhnutelné. Česko totiž deset let nezvyšovalo cenu roční dálniční známky o inflaci. V budoucnu by se cena dálničních známek měla zvyšovat v závislosti na inflaci, dodal.