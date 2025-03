Rivian zakládá novou značku. Místo drahých SUV bude tvořit levná kola

Ze zpráv o čínských automobilek asi všichni víme, že jednou z nejoblíbenějších činností tam je zakládat nové značky. Západní firmy mají mnohem pragmatičtější přístup, a značky nám naopak spíše ubývají. Proto je překvapivé oznámení amerického startupu Rivian, který založil novou značku Also zaměřenou na „lehká elektrická vozidla“.

Rivian dnes vyrábí velké SUV a Pickup R1, chystá trochu menší verzi R2 a ukázal i třetí model, elektrické SUV R3. Z toho by se mohlo zdát, že lehká vozidla v podání Rivianu mohou být třeba malé hatchbacky. Bohužel, spíše to vypadá, že Also se pustí do výroby elektrických kol, motorek či koloběžek.

Vycházíme ze slov zakladatele Rivianu RJ Scaringe, který přímo řekl: "máme tady sedadlo, dvě kola a obrazovku, ale také pár počítačů a baterku." Firma se zřejmě pokusí vytvořit levnější modely elektrických kol či motorek jak pro soukromé zákazníky, tak i užitkové varianty. „Je pozoruhodné, že pěkné elektrokolo stojí tolik, kolik stojí," poznamenal Scaringe. „U dobrého elektrokola můžete utratit 6.000 až 8.000 dolarů, a za ty opravdu pěkná dáte i přes 10.000 dolarů. To je důsledek špatně vyvinutého dodavatelského řetězce, který je velmi, velmi, velmi vrstvený.“

Podle Scaringe mnoho firem sice umí vyrobit dobrá elektrokola, jenže nemají dostatečnou produkci na vytvoření dobře fungujícího dodavatelského řetězce. Do nového projektu se pustil, když si uvědomil, že i pro mnohem menší produkty než auta bude moci využít stávající dodavatelskou infrastrukturu Rivianu a že díky tomu bude schopen vyrábět kvalitní kola mnohem levněji. Navíc již má existující týmy lidí vyvíjejících elektroniku a software, což se opět dá v novém projektu využít.

Also bude fungovat jako startup zcela mimo Rivian, ve kterém původně vzniknul jako samostatný tým asi 70 lidí. Vlastnický podíl v něm Rivian bude mít jen minimální, členem vedení bude Scaringe, a nová firma využije techniku i dodavatelský řetězec automobilky. První produkt by se měl objevit už příští rok a cílit na zákazníky v USA i Evropě, později zamíří i do Jižní Ameriky a Asie. První koncepty by se však mohly ukázat už letos.