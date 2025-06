Robotaxíky Tesly dělají spoustu chyb, ukazují videa z prvních dnů testování

Samočinná jízda je nesmírně náročná věc, na které si nejedna firma s velmi hlubokými kapsami vylámala zuby. Příkladem za všechny je Cruise, společnost s podporou General Motors, jednoho z největších automobilových koncernů na světě. V ní audit po vážné nehodě přišel na významná pochybení, načež firmu opustila spousta zaměstnanců včetně nejvyššího vedení a loni v prosinci jí byl definitivní konec.

Automobilka Tesla se však už roky holedbá systémy s názvy Autopilot a Full Self Driving („Plně samočinné řízení“), takže by pro ni neměl být přechod na samočinnou jízdu bez člověka za volantem zas tak velký problém. Nebo je to jinak?

Tesla před několika dny spustila „poloostrý“ provoz robotaxíků po texaském Austinu. Jde o zhruba tucet modernizovaných Modelů Y „Juniper“ a „poloostrý“ je jejich provoz jednak kvůli tomu, že nejsou dostupné všem zájemcům, nýbrž jen těm, které automobilka sama pozve, a jednak proto, že na sedačce vpravo vpředu stále sedí člověk-pojistka, zaměstnanec Tesly.

Na základě videí z jízd robotaxíky značky Tesla se už americká NHTSA (Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy) pustila do zkoumání některých diskutabilních manévrů. A jen o pár dnů později se na internetu vyrojily záznamy o chybách, které samočinné vozy Tesla v provozu dělají.

Patří k nim např. jízda ve špatném pruhu, což by ještě nemuselo být tak závažné, pokud tedy nejde o odbočovací pruh nebo něco na ten způsob, ale i vysazení pasažéra v křižovatce. Poté vůz několik sekund stál a překážel mj. i výhledu ostatních řidičů na přechod pro chodce; video sdílené účtem Yaman Tasdivar na síti X neukazuje, zda a kdy se rozjel.

$TSLA Robotaxi drops riders in the middle of the intersection and just sits there 😳 Watch until the end to see how Biased Influencers act as if everything is fine and judge for yourselves 🔊 pic.twitter.com/I6L3v9WtvS — Yaman Tasdivar (@ValueAnalyst1) June 23, 2025

Nebo třeba v levém pruhu na šestiproudé silnici. To zaznamenal účet DirtyTesla na síti X poté, co vozu před cílem cesty zadal, že chce vystoupit ihned; vůz zahlásil problém a čekal, až se k němu připojí vzdálený operátor-člověk, který manuálně obnovil jízdu do původního cíle. Do té doby vůz stál na dvojblinkrech v levém pruhu a čekal, což může v hustém provozu snadno způsobit nehodu.

Here is the one mistake I could pull out of Robotaxi that I mentioned yesterday. Overall the problem lasted about 40 seconds - we didn't even get a honk. pic.twitter.com/OFrazsdfsp — Dirty Tesla (@DirtyTesLa) June 24, 2025

Také vozy sem tam přejedou obrubník, jedou vyšší než dovolenou rychlostí anebo bezdůvodně prudce brzdí. Ostatně, bezdůvodné zpomalování, tzv. phantom braking, jsme zažili i při testu juniperu, a to měl jen základní systém aktivního vedení ve středu jízdního pruhu.

K dalším problémům patřilo zbytečné brzdění uprostřed prázdné ulice jen proto, že vůz viděl mimo vozovku blikající policejní vozy, nebo jel několik sekund v protisměru poté, co se na křižovatce za zapnutého levého blinkru nemohl rozhodnout, zda chce jet rovně nebo doleva. To sdílel na síti X uživatel Rob Maurer; přeskočte na čas 7:15, nechcete-li sledovat celé 22min video.

Here’s my entire first Tesla Robotaxi trip from start to finish. Ten miles across south Austin. Timestamps in comments. pic.twitter.com/cr6y4z1UWB — Rob Maurer (@TeslaPodcast) June 22, 2025

Názory odborníků na sebe nenechaly dlouho čekat. „Je nepříjemně brzo na to, mít tolik videí chybného řízení,“ cituje agentura Reuters Philipa Koopmana, profesora IT na univerzitě Carnegie Mellon a experta na autonomní technologie. „Nečekal jsem, že jich bude tolik hned ze startu,“ dodal Koopman.

Podle Kary Kockelmanové, profesorky dopravního inženýrství na Texaské univerzitě v Austinu, jsou to věci, s nimiž „by většina společností nebyla spokojená“. Dodala, že je chybami překvapená a že „vysazení člověka (…) na rušné křižovatce, když v protisměru jezdí auta, je dost nebezpečné“.

Ne všichni experti však jsou stejného názoru. Vozy „zvládly situaci velmi dobře a nejspíš lépe než dobří řidiči-lidé“, řekl Alain Kornhauser, profesor na Princetonské univerzitě, která je jednou z nejprestižnějších v USA.

Mluvčí města Austin, kde testovací provoz probíhá, uvedl, že úřady jsou si problémů tesel zdokumentovaných na sociálních médiích vědomy. „Když se k nám dostane potenciální legální či bezpečnostní obava, ihned komunikujeme s automobilkou,“ uvedl mluvčí.

Tesla Model Y Juniper zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

