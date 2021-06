Rodinný Seat Alhambra se vrací na český trh! Vydupali si ho sami zákazníci, známe i cenu

Segment velkých rodinných MPV pozvolna vymírá na úkor stále populárnějších SUV a crossoverů. O to větším překvapením je návrat Alhambry zpět do nabídky značky Seat.

Velkoprostorový model Seat Alhambra se na trhu objevil v roce 1996 a roku 2012 odstartoval prodej druhé generace. Od té doby rodinných MPV na našem trhu značně ubylo, modely vyznačující se obrovskou porcí praktičnosti začal nahrazovat stále oblíbenější segment SUV a crossoverů.

Přesto (nebo právě proto?) se Alhambra v posledních letech těšila pořád velké oblibě. Zatímco v letech 2012 a 2013 prodala španělská značka každoročně po celém světě do 20 tisíc kusů, následně prodeje rostly až k fantastickým 33.638 ks v roce 2017. Roku 2019, jehož čísla ještě neovlivnila pandemie koronaviru, to pak bylo pořád velice slušných 23.015 kusů.

U nás se paleta dostupných verzí nejprve smrskla na jediný motor 1.4 TSI, než Alhambra z nabídky zmizela úplně. Vypadalo to, že půjde o další hřebíček do rakve segmentu MPV, ale opak je pravdou. Alhambra se totiž vrací na český trh! „V reakci na silnou poptávku našich zákazníků po velkém rodinném MPV zařazujeme znovu do našeho portfolia pro český trh osvědčený model Alhambra,“ říká Aleš Novák z českého zastoupení Seatu.

Radost potenciálním kupcům jistě nezkazí ani fakt, že co do motorizací nemají příliš na výběr. V nabídce totiž zůstává výhradně motor 1.4 TSI/110 kW (150 k) kombinovaný se šestistupňovou manuální převodovkou, případně šestistupňovým DSG (+25.000 Kč). Stovku vůz zvládne za 10,7 sekundy bez pohledu na převodovku a pokračovat může na maximální rychlost 200 (manuál), respektive 198 km/h.

A cena? Alhambra se vrací v bohaté výbavě Xcellence, takže ceník startuje na částce 964.900 Kč. V ceně jsou například 17“ kola z lehkých slitin, třízónová automatická klimatizace, tempomat, sportovní přední sedadla či prodloužená pětiletá záruka s nájezdem 100.000 km. Za příplatek 45.000 Kč můžete výbavu rozšířit o akční paket FR-Line Plus, jenž se vyznačuje 18“ broušenými koly, sedadly s čalouněním Alcantara/kůže, sportovním koženým volantem, vyhřívanými předními sedadly, adaptivními bi-xenonovými světlomety, adaptivním tempomatem, parkovacím asistentem či elektrickým ovládáním bočních posuvných dveří. Standardně je vůz pětimístný, další dvě místa přikoupíte za 18.900 Kč.

Že to Seat s Alhambrou na českém trhu myslí vážně dokazuje i fakt, že se co nevidět můžeme těšit na jeden testovací kousek v novinářské flotile. MPV to v posledních letech nemají jednoduché, o to více nás tahle zpráva potěšila!