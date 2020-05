MPV hrozí vymření. Podívejte se, které všechny modely mají v blízké budoucnosti skončit

MPV je dnes segment, kterému v Evropě hrozí postupné vyhynutí. Už v minulých letech se nabídka velkoprostorových automobilů zužovala, když po konci Škody Roomster, Nissanu Note, Opelu Meriva nebo Hyundaii ix20 takřka vymizela malá MPV, nyní trend pokračuje také u větších modelů. A nezastaví se ani v následujících letech, hned několik automobilek potvrdilo, že v dohledné době ukončí další MPV.

Typickým představitelem tohoto trendu je Ford, který ještě v roce 2017 nabízel široké portfolio MPV, čítající hned pět vozů, od nejmenšího B-Maxu, přes kompaktní C-Max a Grand C-Max po velké modely S-Max a Galaxy. Dnes už v evropské nabídce zůstávají jen dva největší, B-Max byl ukončen v roce 2017, výroba (Grand) C-Maxu skončila loni. Na kahánku navíc mají i ti dva zbývající, S-Max a Galaxy totiž mají být do budoucna nahrazeny jediným modelem, crossoverem, který má hrát roli také nástupce Mondea.

Také Renault chce místo MPV crossover

Podobnou cestou půjde také Renault. Ten se už malého MPV zbavil dávno, Modus byl SUV Captur nahrazen již v roce 2013, nyní ale čeká konec i větší modely. (Grand) Scénic byl ještě loni podle statistik serveru CarSalesBase nejprodávanějším kompaktním MPV v Evropě, za první čtvrtletí letošního roku ale jeho prodeje spadly o 51 %, čímž klesl pořadím tohoto segmentu na třetí příčku. Výsledky už sice jsou částečně ovlivněny pandemií koronaviru, nižší zájem zákazníků je ale i tak patrný.

Evropský trh v prvním čtvrtletí 2020: Nejprodávanější kompaktní MPV Poř. Model Prodeje 1-3/2020 (ks) Meziroční změna (%) 1. Mercedes-Benz B 13.443 -8 2. Volkswagen Touran 13.007 -39 3. Renault (Grand) Scénic 9.381 -51 4. BMW 2 Active/Gran Tourer 8.843 -38 5. Citroën (Grand) C4 Picasso 8.222 -39 6. Volkswagen Golf Sportsvan 7.417 -41 7. Dacia Lodgy 5.217 -29

Proto třeba na českém trhu už vůz pokračuje jen ve formě většího Grand Scénicu, výchozí menší model nepřímo nahradila druhá generace Capturu. Malé SUV v rámci mezigenerační změny vyrostlo, až příliš se velikostně přiblížilo kompaktnímu MPV, a tak ho na českém trhu nepřímo nahradilo. Tuzemské zastoupení značky zkrátka v SUV vidí větší potenciál. Evropské prodejní statistiky to navíc potvrzují, jestliže (Grand) Scénicu bylo v Evropě v prvním čtvrtletí roku 2020 registrováno jen 9.381 kusů, Captur za tu samou dobu hlásí 34.500 exemplářů.

Když tak z Renaultu zaznívají hlasy, že značka zúží svoji nabídku, když se zbaví méně úspěšných modelů, je Scénic žhavým kandidátem na konec výroby. To samé má čekat rovněž větší Espace, přičemž spolu s modelem Talisman mají být nahrazeny druhou generací Kadjaru, která má být nově dostupná i v sedmimístném provedení. Espace přitom byl v první generaci v polovině osmdesátých let průkopníkem segmentu MPV v Evropě. Dnešní pátá generace uvedená v roce 2015 ale už reagovala na klesající zájem o tento druh aut a stylově se přiblížila crossoverům. Prodejním hitem se ale nestala, pouhopouhých 371 registrovaných kusů Espace v Evropě od ledna do března 2020 je vše říkajícím číslem.

Klesají už i velká MPV

Právě velká MPV se dlouho jevila jako poslední maják velkoprostorových aut. Držela si svoji tradiční klientelu, která dobře věděla o benefitech MPV a věděla, že žádné sebeprostornější SUV je nenahradí. Přesto dnes vymírá i tato kategorie, vždyť vedle zmíněného Renaultu Espace a Fordů S-Max a Galaxy mají brzy skončit také další zástupci velkých MPV, Volkswagen Sharan a jeho technicky spřízněný bratr Seat Alhambra.

Ty jsou dnes nejprodávanějšími velkými MPV na evropských trzích, přesto se hovoří o jejich postupném konci. Seat Alhambra už končí na některých trzích, kde se jí tolik nedařilo, na tom českém zůstává, alespoň prozatím, byť už jen s omezenou nabídkou. K dispozici je dnes výhradně s turbodieslem 2.0 TDI (110 a 130 kW). Očekává se však, že produkce Alhambry v následujících měsících zcela skončí. Podobný osud pak čeká také Sharan, který španělského sourozence může přežít jen o pár měsíců.

Evropský trh v prvním čtvrtletí 2020: Nejprodávanější velká MPV Poř. Model Prodeje 1-3/2020 (ks) Meziroční změna (%) 1. Seat Alhambra 4.639 -37 2. Ford S-Max 3.648 -40 3. Volskwagen Sharan 3.525 -49 4. Ford Galaxy 2.113 -46 5. Renault Espace 371 -86

Volkswagen přitom dnes už patří mezi ty automobilky s širší nabídkou MPV, pod Sharanem tu je ještě Touran a Golf Sportsvan. Také ty však mají značně nejistou budoucnost, dlouho se mluví o tom, že budou nahrazeny jediným modelem, jestli vůbec. Šéf vývoje a výzkumu Volkswagenu Frank Welsch totiž tvrdí, že jistou náhradou za Touran bude do budoucna až sedmimístné SUV Tiguan Allspace (které se brzy dočká faceliftu) a čistě elektrický model vycházející z konceptu ID. Buzz chystaný pro rok 2022. Zda rodinné MPV nahradit elektromobilem je dobrý nápad, teprve uvidíme.

Nejistá budoucnost i dalších MPV

Na kahánku ale mají také další MPV. Dacia Lodgy údajně nedorazí v druhé generaci, podle zpráv francouzských médií ji nahradí nějaká novinka, která zároveň zastoupí kombi Logan MCV. Citroën má pak ukončit C4 SpaceTourer a pokračovat jen s větším Grand C4 SpaceTourer, jaká je jeho další budoucnost je ale ve hvězdách. Jelikož se mluví o příchodu nového SUV C4 Aircross (respektive návratu takto pojmenovaného modelu).

Pokud by všechna tato MPV byla v dohledné době skutečně ukončena, znamenalo by to, že by na trhu zůstaly vlastně jen luxusní modely Mercedes-Benz třídy B a BMW 2 Active/Gran Tourer. Stuttgartský zástupce je na trhu teprve krátce, dnešní generace je tu s námi od roku 2018, naopak mnichovský model už brzy čeká mezigenerační výměna. I v jeho případě se přitom mluví o zúžení nabídky, na trhu by už mělo zůstat jen kratší provedení, tedy nástupce 2 Active Tourer, který už byl zachycen během testování na Severní smyčce Nürburgringu. Pak je tu ještě Fiat 500L, jehož další pokračování je však také značně nejisté.

A jaká bude další budoucnost velkoprostorových vozů? Zákazníkům zřejmě nezbude nic jiného než se přesunout do ostatních segmentů, spíše než k SUV jsou skutečnou alternativou k MPV osobní dodávky typu Citroën Berlingo nebo Volkswagen Multivan, které se v posledních generací natolik přiblížily osobním vozům, že už dnes skutečně mohou sloužit jako plnohodnotná náhrada za někdejší MPV.