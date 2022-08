Rozhovor s cestovatelem Tomášem Poláčkem: Při závěrečkách v autoškole zažil výbuch

Se mnou se chcete bavit o motorismu? Takto se nás v e-mailu dotazoval cestovatel a novinář Tomáš Poláček. A současně upozorňoval, že jeho vztah k autům je hodně specifický. „Řidičák mám, ale nejezdím. Jen na skútru,“ dodával v korespondenci. Nenechali jsme se odlákat – a vznikl tak rozhovor, který jsme ve Světě motorů ještě neměli.

V e-mailu jste zdůrazňoval, že nejezdíte autem. Začněme proto vaší autoškolou. Tam se něco pokazilo?

Ne, ne, ne. Moje cesta motoristická začíná mnohem dříve a je třeba si ji popsat.

Dobrá tedy…

Narodil jsem se mladým rodičům, čili jsme neměli žádné auto. Otec byl inženýr, auto by si určitě pořídil, byl šikovný, praktický – ale bohužel prostě mladý. Takže si dodělal školu, šel na vojnu, dokonce měl i řidičák. Vůz si ovšem pořídil později. V autě se zabil, když mi bylo pět. To je podle mě klíčové, co se týče aut. Ztratil jsem tím jediného člověka, který mě mohl naučit řídit nebo dělat něco praktického.

A co dědečkové?

Ta „historka“ je taková – můj táta jako inženýr dlouho dojížděl do Brna z Prostějova. Sháněl práci s bytem, jenže ji dostal až v severních Čechách. V květnu 1983 jsme sebrali všechny saky paky a odstěhovali se do Teplic – do nově postaveného paneláku, jenž potřeboval vybavit. Táta objednal velkou stěnu do obýváku v Praze. Přijela pro něj avia, rozloučili jsme se v holobytě, kde na stropě visela jenom žárovka na drátě. Jenže řidič usnul za volantem asi po deseti kilometrech – nabořil strom a táta, kterému bylo necelých dvacet sedm, po týdnu v nemocnici v Ústí nad Labem zraněním podlehl. To je moje první silná vzpomínka na auta.