Rozhovor s nejlepším motozávodníkem všech dob: Giacomo Agostini má 15 titulů mistra světa

Vyhlášení ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka mělo letos zvláště slavností ráz. Trofej za celoživotní přínos motorsportu převzal legendární závodník, který při svém pobytu v republice věnoval Světu motorů exkluzivně část drahocenného času.

Pokolikáté jste v Česku, dříve Československu?

Moje první návštěva Prahy se odehrála v roce 1980, ale častěji jsem díky závodům navštěvoval Brno.

Jak se vám líbí současné startovní pole MotoGP s množstvím továrních týmů a jezdců?

Od doby mého závodění se hodně změnilo. V tehdejších časech se jezdilo na městských okruzích. Mezi ně patřilo staré Brno, Rijeka, Francorchamps nebo Clermont-Ferrand. Od těch dob urazily závodní motocykly dlouhou cestu jak z hlediska vývoje, tak v oblasti bezpečnosti. V roce 1972 jsem si stěžoval na britský okruh Isle of Man a díky tomu se začalo o bezpečnosti mnohem více přemýšlet. Pokud tehdy člověk havaroval, skončil třeba v kamení či na skále, protože únikové zóny neexistovaly. To se naštěstí změnilo. Nyní po havárii vstane, znovu nasedne na motocykl a pokračuje dále.

Na stranu druhou je dnes vše velmi profesionální, před lety bývaly týmy více rodinné a to se mi líbilo. Malé skupinky lidí chodívaly na společné večeře. Když jdete na raut tovární stáje v současné době, připomíná to spíše svatbu. Do restaurace přijde sto lidí.

Řekl byste, že tento sport také více ovlivňuje politika?

Ano. Řekl bych sportovní politika. Tam, kde je hodně peněz, existuje spousta lidí cítících potřebu do všeho mluvit a ovlivňovat dění kolem sebe.

Ve světovém šampionátu stále působí mnoho italských závodníků včetně Valentina Rossiho, který oslavil jedenačtyřicáté narozeniny. Co říkáte na to, že i v tomto věku stále sedlá tovární motorku?

Mladí lidé přicházejí a my u toho stárneme. Noví závodníci začínají s kariérou ve stále mladším věku a zkušení borci stárnou především po fyzické stránce. I když už vám není osmnáct, v hlavě si stále říkáte, že můžete pokračovat a stále na to máte. Pravda je ovšem jiná. Ve skutečnosti už něco ztrácíte, ne mnoho a ani si to nemusíte uvědomovat. Jedná se o tisíciny sekundy, které znamenají, že už nejste první, ale třeba čtvrtý, pátý nebo šestý.

Tohle byl i můj případ. Když jsem závodil na vrcholu kariéry, byl jsem zvyklý vyhrávat třeba dvanáct závodů za sezonu. Pak jich bylo jen osm. A najednou už jenom pět. V tu chvíli mě napadlo, jestli nepřišel čas, abych své místo přepustil mladším.

Jste držitelem patnácti titulů mistra světa, což je dosud nepřekonaný rekord. V MotoGP sledujeme Marka Marqueze, který získává světová prvenství jako na běžícím pásu. Může váš rekord zlomit?

Může se to stát. Je mladý, rychlý a má před sebou ještě mnoho let. Kráčí po správné cestě. Uvidíme, jak bude postupovat. Až dojde ke čtrnáctému titulu, třeba se rozhodnu pro návrat.

Bude sezona 2020 dalším rokem jeho dominance?

Možná ne tak jednoznačně jako loni. Každopádně se ho bude každý snažit dohnat.

Spolu s Markem Marquezem bude na tovární hondě závodit jeho bratr Alex. Je možné, že starší ze sourozenců bude mentorem mladšího a pomůže mu mezi nejlepší?

Jeden je skvělý, druhý není. Mladý Alex Marquez ještě nemůže být na té úrovni, protože ještě nezávodil s nejlepšími. Oba budou mít k dispozici stejnou techniku proti nejlepším na celém světě. Nedávno jsem v novinách četl, že Alex na Marka ztrácí dvě sekundy, ale to je přece normální. Je možné, že Marc bude Alexovi pomáhat třeba při volbě nastavení motocyklu, a když pro to bude prostor, řekne mu, ať tři kola odkrouží v jeho stopě. Z jezdeckého pohledu chápu Alexovo rozhodnutí jít do Hondy. Když přijde taková nabídka od jednoho z nejslavnějších týmů světa, každý by řekl ano.

Během kariéry jste dostal přezdívku Ago. Odkud se vzala?

Začali ji používat angličtí a francouzští novináři. Pro ně bylo obtížné říkat mi Agostini a opakovat to při mých vítězstvích. Tak to zkrátili na Ago, což pro ně znamenalo snadnější výslovnost.

V současné kategorii Moto3 vídáme i čtrnáctileté a patnáctileté mladíčky. Není to příliš nízký věk pro vstup do mistrovství světa?

Řekl bych, že nejlepším věkem pro příchod do seriálu velkých cen je šestnáct roků. Ve čtrnácti je každý ještě dítětem. V mé éře k ničemu takovému nedocházelo, čtrnáct let věku je zkrátka ještě příliš brzy. Hlavně po mentální stránce. Myslím, že teď se kvůli tomu i měnila pravidla, aby nebylo jezdcům mladším šestnácti let umožněno startovat v závodech světového šampionátu.

Je to podle vás správný krok?

Samozřejmě! V takto mladém věku ještě o určitých věcech člověk ani neumí přemýšlet. Díky věkové hranici také ubude havárií, protože jezdci přijdou do šampionátu fyzicky vyspělejší a s většími zkušenostmi.

Nový trend v motorsportu i civilní dopravě představuje elektřina. Doprovodným šampionátem MotoGP je seriál elektrických motorek Moto E. Jaký názor máte na toto téma?

Pro mě je obtížné to hodnotit, protože jsem vyrůstal na tradičních motorech. U mladých lidí je situace jiná. Tahle generace se naučí pohybovat ve světě, kde bude elektromotor běžný. Pro nastupující mládež se stane takový svět zcela normálním. Když se v současné době účastním nějaké exhibice a nastartuji svůj stroj MV Agusta, lidé se slétnou kolem jako komáři. Takový zvuk elektrická motorka nemá. Když zaburácí motor, zvedne to fanouškům adrenalin.

Stále si užíváte jízdu na motorce. Prý jste jel před cestu do Česka na letiště na motocyklu…

Je to celoživotní vášeň. Ráno byla v Itálii trochu zima, ale o den dříve jsem se svým řidičem řešil cestu na letiště. A pak mě napadlo, že jízda na motorce bude snazší i rychlejší. Bylo to správné rozhodnutí, protože pět kilometrů před letištěm se vytvořila dvoukilometrová kolona. Na motorce se mi to podařilo projet, autem bych to určitě nestihl.

Existuje něco, co lidé nevědí o Giacomu Agostinim?

Pořád jezdím rád lyžovat do Cortiny d´Ampezzo.

V Bergamu jste otevřel své nové muzeum. Jaký je o něj zájem?

Den po vyhlášení v Praze se ohlásilo dvanáct lidí ze Švédska. Pro mě je to spíše místnost pro trofeje. Muzeum se většinou staví někomu, kde je po smrti.

Existuje závod, který jste vyhrál a stále na něj vzpomínáte?

Jeden ne, spíše si pamatuji na určité okamžiky své kariéry. Třeba na chvíli, kdy se mi v září 1966 podařilo vyhrát první titul mistra světa na italské Monze před domácím publikem.

Giacomo Agostini

Narozen: 16. 6. 1942

Bydliště: Bergamo

Debut F1: Solitude (Německo) 1964

Starty v MS: 194

Vítězství: 122

Stupně vítězů: 159

Nejrychlejší kolo: 117

Body: 1496

Tituly MS: 350 cm3 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974), 500 cm3 (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975

