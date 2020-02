Zlatý volant: Nejvíce bodů dostal Prokop. Síň slávy otevřel Enge

O vítězích všech sportovních kategorií rozhodla bezmála třicetičlenná porota složená z motoristických novinářů v tandemu s motoristickými fanoušky, kteří měli možnost hlasovat na internetu. Názor poroty měl dvě třetiny váhy hlasu, hlasování veřejnosti pak zbývající třetinu. „Hlasování se zúčastnilo okolo padesáti tisíc fanoušků, což považuji za výborný výsledek a příjemný nárůst oproti loňské premiéře tohoto systému hlasování,” uvedl Jana Svobodová z pořadatelské agentury Pozitif.

Ceny pro světové hvězdy

Cenu za celoživotní přínos převzal patnáctinásobný mistr světa silničních motocyklů a vítěz 122 Ital Giacomo Agostini. Pro stejné ocenění si došel také účastník 164 závodů formule 1 a aktivní pilot stáje Haas F1 Francouz Romain Grosjean. Moderátor ho překvapil otázkou na jeho původní zaměstnání v bance. „Ještě když jsem v roce 2009 začínal ve formuli 1, v neděli jsem závodil a v pondělí šel do kanceláře v bance. Byla to skvělá zkušenost a měl jsem to rád. Dodnes mi to připomíná, jaké štěstí máme, že jsme závodníci. Je to práce, které se žádná jiná nevyrovná,” odpověděl Grosjean.

Těsná výhra Prokopa

Podle slov pořadatelů v některých kategoriích hlasy fanoušků citelně zamíchaly s pořadím nominovaných závodníků. O největší drama se fanoušci postarali v kategorii Rallye a maratony, kde jedenáctinásobný vítěz Jan Kopecký díky jejich hlasům téměř dorovnal několikabodový náskok, který měl vítěz Martin Prokop od poroty. Prokop získal trofej Zlatého volantu poprvé od roku 2014. „Na konkurování továrním týmům jsem si zvykl už ve WRC, o to stejné se snažíme na Dakaru. Loni se to povedlo, letos bohužel méně, ale tak to v závodech bývá. Naše souboje v anketě s Honzou Kopeckým se staly pověstné a dokazuje to i náš letošní těsný bodový rozdíl. Dříve jsem jezdil rallye a teď je ze mě maratonec, což je zvláštní představa. Dělá mi velkou radost, že dálkové soutěže mají u českých fanoušků takový ohlas,“ konstatoval Prokop.

Podstatnou novinkou 43. ročníku ankety bylo otevření Síně slávy pro závodníky, kteří za svou kariéru získali 12 a více trofejí Zlatého volantu. Takový je v tuto chvíli pouze jeden – někdejší pilot F1, stále ještě aktivní závodník, ale především jezdecký kouč Tomáš Enge. „Děkuji za tohle ocenění. Nečekal jsem to v takto mladém věku. Sice jsem v motorsportu skoro 30 let, ale ještě bych v něm chtěl dlouho vydržet,” okomentoval svůj vstup do Síně slávy Enge.

Král doplnil sbírku

Kategorii Závody na okruzích ovládl Josef Král z týmu Scuderia Praha Racing, který se svým Ferrari vyhrál evropský šampionát 24h Series. Za sebou nechal několikanásobného vítěze z předchozích let Adama Lacka a Filipa Salaquardu. Na dotaz moderátora, zda u něj platí pořekadlo Eat, sleep, race, repeat Král odpověděl: „V podstatě ano. Mám tu výhodu, že v pauzách při čtyřiadvacetihodinových vytrvalostních závodech na rozdíl od spousty jiných závodníků opravdu dokážu spát a regenerovat. Vytrvalostní závody v dnešní době nejde jezdit sám, takže bych chtěl poděkovat také svým týmovým kolegům Jiřímu Písaříkovi a Matteu Malucellimu a celému zbytku Scuderia týmu. Tohle je velká výhra v kariéře. Ve sbírce trofejí mi chyběla. Je namístě, abych v tuhle chvíli poděkoval fanouškům a týmovým kolegům,“,” nechal se slyšet Král.

Závody do vrchu vyhrál stejně jako loni Lukáš Vojáček, který si v roce 2019 připsal vítězství v evropském šampionátu v kategorii 1. Na druhém a třetím místě se umístili Miloš Beneš a Marek Rybníček. „Rád bych příští rok získal hattrick ve Zlatém volantu. Ovšem s ohledem na to, že se v závodech do vrchu mění zásadně pravidla, těžko odhadnout, co mě čeká,“ uvedl Vojáček.

Třetí vítězství v řadě si odnesl Petr Nikodém za kategorii Autokros a rallycross. Držitel druhého místa z evropského šampionátu v kategorii Buggy 1600 za sebou nechal Jakuba Kubíčka a Radka Jordáka. „Závodění se věnujeme o víkendech a penězi nás ještě nikdo nezasypal. Chtěl bych tedy poděkovat hlavně svému týmu a hlavnímu sponzorovi, který sedí támhle v té řadě vedle mě, a to je můj táta. Máme v týmu před sezonou velké plány a už se těším na novou výzvu,“ svěřil se Nikodém.

Kategorie Motokáry přinesla několik nových jmen. Jako vítěz z galavečera Zlatého volantu odešel Jakub Talaš, loňský vicemistr ČR, který zaznamenal úspěchy také na Slovensku a v Německu. „Bylo to vůbec poprvé, co jsem byl nominovaný a rovnou výhra. Pochopitelně z toho mám velkou radost. Doufám, že ne naposledy,” uvedl na tiskové konferenci vítěz kategorie Jakub Talaš. Na druhém a třetím místě skončili Dominik Javůrek a Adam Kowalski.

Klíční kost jako chřipka

Trofej Zlatá řídítka pro nejlepší motocyklové závodníky si odnesl Filip Salač, dnes už jediné české želízko v ohni v mistrovství světa silničních motocyklů. Za sebou nechal svého českého kolegu ze seriálu Mistrovství světa Jakuba Kornfeila, který nedávno ohlásil konec kariéry, a Karla Haniku. Teprve 18letý Salač, který si v kategorii Moto3 v loňské sezóně vyjezdil ziskem 32 bodů celkově 23. místo, si bohužel nemohl převzít trofej osobně. Ze španělské Valencie poslal videopozdrav: „Vítězství v této anketě pro mě moc znamená. Sleduji ji už roky a vždycky jsem toužil ji vyhrát. Všem děkuji za podporu,” vzkázal ve videu Salač.

Nejlepší ženy v motorsportu byly oceněny Cenou Elišky Junkové. Trofej si odnesla Gabriela Novotná, která v loňském roce jela a úspěšně dokončila Rallye Dakar. Dalšími dvěma ženami v pořadí byly Gabriela Jílková a Sandra Pokorná. „Je to krásný pocit vyhrát a jsem moc ráda, že jsem se na Dakar mohla vrátit. Zlomená klíční kost, to je jen taková chřipka mezi úrazy,” odpověděla Novotná moderátorovi Romanu Vojtkovi na poznámku, že rok předtím si z Dakaru odvezla zlomeninu.

Zcela novou kategorií pro tento ročník byla SimRace Trophy pro virtuální závodníky. Ti se utkávali celkem ve třech kolech, až nakonec zvítězil Michal Šmídl, který za sebou nechal Simona Kovačiče a Mariana Brabce. Závodním okruhem byl mostecký autodrom a závodilo se závodním tahači. V základním kole se díky putovnímu simulátoru patřícímu pořadateli mohli mezi simracery nominovat i zástupci široké veřejnosti. Další kolo proběhlo jako kvalifikace do finále, které se uskutečnilo teprve v předvečer galavečera Zlatého volantu. „Na reálné závodění jsme nikdy neměli prostředky, takže jsem rád, že tímto způsobem můžu soutěžit a že to přináší závodní i finanční příležitosti,” řekl Michal Šmídl.

Další cenou předanou na galavečeru Zlatého volantu bylo Zlaté oko pro nejlepší motoristickou fotografii roku. Z více než stovky přihlášených fotografií vybrala fotografická porota deset nejlepších, jejichž velkoformátové tisky se staly součástí expozice na galavečeru. Vítězem se stal snímek Martina Kozáka s názvem Dragster. „Jsem rád, že to konečně vyšlo, protože jsem sem posílal fotky i čtyři předchozí roky a nic. Chce to fotit, fotit, fotit a pak to vyjde,” okomentoval své vítězství Kozák.

Motoristickou událostí roku se díky největšímu počtu hlasů od fanoušků stejně jako loni a předloni stala Barum Czech Rally Zlín. Sportovním autem roku byla fanoušky zvolena Toyota GR Supra, Sportovní motorkou roku pak KTM 790 Adventure R.

Vl. Zlatý volant 2019

Závody na okruzích: 1. Josef Král 54; 2. Adam Lacko 49; 3. Filip Salaquarda 19.

Rallye a dálkové soutěže: 1. Martin Prokop 61,79; 2. Jan Kopecký 61,49; 3. Filip Mareš 24.

Autokros a rallyekros: 1. Petr Nikodém 56; 2. Jakub Kubíček Kubíček 27; 3. Radek Jordák 22.

Vrchy: 1. Lukáš Vojáček 36; 2. Miloš Beneš 32; 3. Marek Rybníček 20.

Motokáry: 1. Jakub Talaš 17; 2. Dominik Javůrek 16; 3. Adam Kowalski 13.

Zlatá řídítka: 1. Filip Salač 58; 2. Jakub Kornfeil 47; 3. Karel Hanika 14.

Cena Elišky Junkové: 1. Gabriela Novotná 32; 2. Gabriela Jílková 19; 3. Sandra Pokorná 19.

Síň slávy: Tomáš Enge (vítěz 12 Zlatých volantů, první Čech ve formuli 1).

Motoristická událost roku: Barum Czech Rallye Zlín; MotoGP Brno; Legendy Praha.

Zlaté oko: Martin Kozák (foto Dragster)

SimRace Trophy: Michal Šmídl.

Sportovní auto roku: Toyota GR Supra.

Sportovní motocykl roku: KTM 790 Adventure R.

Zlatá řídítka za celoživotní přínos: Giacomo Agostini (Itálie).

Zlatý volant za celoživotní přínos: Romain Grosjean (Francie).