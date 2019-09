S obojživelníkem na zemi i ve vodě: Nepotopitelný geroj zachraňuje životy

Ve službách záchranné služby Trans Hospital ve středočeských Řevnicích kroutí už druhý rok služby obojživelný transportér pro dopravu zraněných. Dostane se i do míst, kam to po svých nejde.

Co srdce dovolí, tam jedete! Pozor ale na prudké trhnutí řídítky, jeden pás v mžiku zabrzdí a otočíme se na pětníku. Mohli bychom tak i svléct pás! S těmito slovy nám předává šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček řídítka svého khaki mazlíka.

Počátkem minulého roku dovezl přes Polsko z Ruska minipásák Tinger. V zemi dlouhých zim si ho od roku 2008 oblíbili plynaři, lesáci nebo vojáci. Dělá se s osmi koly, nebo pásy a existuje za něj i plovací přívěs. Úžasně univerzální vozítko na bázi vany z odolného polyetylénu. Vlastně je to taková velká PET láhev, která také plave.

Řevnický model Track S500 s širšími pásy neváží ani tunu a uveze pět lidí. Nebo jednoho ležícího pacienta, což se hodí právě záchranné službě Trans Hospital. Typicky pro lékařskou pomoc v neprostupném terénu, třeba při závodech horských kol.

Madlo sem!

Do sedla se leze jako za kulomet. Nohu na trubku vedle pásů a přehodit přes okraj. Komfort není zrovna nadbytečný, ale dostatečný. Zato zrychlení pásáčku je nečekané. Stačí jen točit pravou rukojetí řídítek jako na motorce, a když na to přijde, tak i brzdit páčkou levou rukou. V praxi to ale není třeba, po puštění plynu transportér rychle samovolně brzdí.

Překvapí ovšem, s jakou razancí se mix sněžného skútru s lodí vrhá do zatáček. Nefunguje to žádným složitým přerozdělováním točivého momentu na jednu či druhou stranu, ale pomocí hydraulických brzd.

Když otočíme řídítky doleva, levý pás přibrzdí. Jestliže otočíme prudce, úplně se zablokuje. Kdo to nečeká, letí ke straně. Převrátit stroj v terénu na bok nebude vůbec složité. Zpočátku tak předvádíme housenkovité pohyby sem tam a nazpět. Chce to cvik. „Vidíte, že byste si za chvilku zvykli,“ soucitně uklidňuje Bořek Bulíček, když přebírá řídítka. Naopak je na něm vidět, že je ve svém živlu. Bravurně vodí pásák ze zatáčky do zatáčky, předměty v cestě objíždí na centimetry a nakonec nečekaně míří ze svahu přímo do vod Berounky. Máme pocit, že v tenhle okamžik už určitě madlo ukroutíme. Ale ono to plave! I pomocí pásů se vozítko drápe statečně dopředu a za námi stříká voda. „Stačí na hladině obyčejný žabinec, na který se pásy vyhoupnou, a peláší skoro stejně jako na suchu,“ říká pyšně šéf záchranky a řidič v jednom. Pak se s námi ještě vyhupne na břeh a mezi bodláky vykrouží efektní osmičky. Tohle chceme domů! Jenže tinger tady není pro zábavu…

BVP muselo pryč

Vozový park řevnické záchranky už je legendární. Kromě obvyklých sanitek jste možná slyšeli o jejich vozítku Segway pro zásahy na koncertech, osmikolové Tatře T815 pro mimořádné události nebo demilitarizovaném pancéřáku BPV kvůli povodním. Vozidlo s prostupností v terénu se zkrátka záchrance hodí. „Když se na mě podíváte, je vám asi jasné, že s batohem a vybavením někde po lese běhat nebudu. Zraněného navíc potřebujete nějak z místa transportovat. Když bude potřeba, dojedu s tímhle klidně až do nemocnice. V praxi to ale není nutné, stačí dva tři kilometry k sanitce,“ upřesňuje Bořek Bulíček využití stroje.

Pro takové účely dříve sloužilo bojové vozidlo pěchoty pořízené od armády. Jeho spotřeba ovšem byla strašná. A na místo zásahu ho musel dopravit náklaďák.

Zato na šikovný minipásáček stačí větší přívěsný vozík a osobní auto. Operativnost je mnohem větší a náklady úplně jinde – osmatřicetilitrovou nádrž tady prý s nadsázkou na jaře doplní a na podzim pouze zkontrolují. Spotřeba benzinového tříválce je totiž mizivá. Výrobce udává, že by zásoba paliva měla v pohodě vystačit na trvalý osmihodinový zápřah. To obvykle u záchranky nehrozí…

Tělem napříč

Transport pacientů funguje jednoduše – přes hrany zadní lavice připevní záchranáři vakuové lůžko a osobu v něm co nejšetrněji dopraví k dalšímu transportu. „Proti člunu nebo nafukovacímu raftu má v povodních obrovskou výhodu. Nevadí mu lavičky ani převrácené koše pod vodou, o které můžete člun protrhnout,“ vysvětluje Bulíček s tím, že úplně ale nedokáže nahradit auto ani loď. Na silnici pojede maximálně pětatřicet a vlastně tam ani nesmí – nemá značky ani povinné ručení. A v prudké vodě ho strhne proud. Z toho důvodu má vpředu plošinku pro závěsný lodní motor, jaký používají rybáři. Funguje coby tažný, pohánějí ho akumulátory a ovládá se dálkově z místa řidiče.

V Řevnicích ještě přidali reflexní pásky pro viditelnost i v noci a maják se světelnou lištou. Ta je prý tak výkonná, že dokáže osvětlit celou vesnici. „Kompletní stroj se vejde do milionu, nejdražší je na tom dovoz a clo,“ uvádí šéf záchranky, který je s pásákem v této podobě spokojený. Nepotřebuje čelní okno ani střechu, o které by se mohli zachytit ve větvích.

Naostro tady tinger využili pouze jednou. Záplavy ani jiná přírodní katastrofa naštěstí od doby pořízení nepřišly. A tak pásáček na svou slávu teprve čeká. Nepochybně ale přijde. Pak se bude hodit mít takové vozidlo v záloze.

Tinger Track S500 Motor Chery SQR zážehový vidlicový tříválec Objem 812 cm3 Výkon 57 koní Maximální rychlost 35 km/h Suchá hmotnost 950 kg Užitečná hmotnost 500 kg Délka/šířka/výška 3000 x 2000 x 1260 mm Světlá výška 280 mm Maximální hmotnost vozíku 800 kg Brzdy hydraulické Objem paliva 38 litrů na 8 hodin jízdy Počet míst 5 na zemi/ 4 na vodě Chlazení vodní Převodovka CVT

