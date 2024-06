S prvním Fordem Transit se vykrádaly banky. Teď je musíte vykrást kvůli němu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ford Transit je každodenním pomocníkem malých a středních podnikatelů i velkých společností. V historii však prošel i dlouhou érou bankovních loupeží. Už v roce 1972 se tiskový mluvčí britské metropolitní policie rozmluvil o tom, že užitková dodávka s přezdívkou „The Tranny“ figurovala v 95 % všech bankovních loupeží, jež ochránci zákona museli řešit. Nejúspěšnější dodávka ve Velké Británii totiž uvezla až 1,75 tuny kořisti tempem osobáků.

Úplně první generace Fordu Transit se vyráběla už od roku 1965 a v Česku je oblíbená hlavně u veteránských nadšenců. V tuzemských inzercích ji můžete koupit už za částky lehce přesahující sto tisíc korun, ale když chcete opravdu zachovalý nebo renovovaný kousek, můžete za ni zaplatit i více než šestinásobek. Minimálně takové peníze požadují prodejci. Až to vede k tomu, že musíte vykrást banku, abyste si mohli koupit dodávku v minulosti oblíbenou při vykrádání bank.

Na českém inzertním serveru Ráj veteránů jsme narazili na nabídku historického transitu, který údajně najel pouhých 27 tisíc kilometrů a prošel renovací karoserie i laku a má za sebou i generální opravu motoru. Prodejce dokonce uvádí, že 2,4litrový diesel York o 46 kW (63 koních) je spojen s „rychlým“ diferenciálem a vyvine maximální rychlost 105 km/h. Jen pro srovnání připomeneme, že tehdejší československá Škoda 1000 MB jezdila až 125 km/h.

A co s takovou dodávkou ideálně dělat? Buď s ní můžete navštěvovat veteránské srazy a kochat se na přehlídkách, nebo ji můžete přestavět na stylový obytňák, jak uvádí prodejce ve svém inzerátu. Zajímavá by mohla být i pro firmy, jako pojízdná reklama, protože v dnešním provozu bude přitahovat spoustu pozornosti. A navíc je k ní údajně i spousta náhradních dílů.

Teď už zbývá jen to nejdůležitější. Za jakou cenu se dnes už legendární Ford Transit první generace prodává? Devítimístnou historickou dodávku český prodejce nabízí za 650 tisíc korun. No, není to málo peněz.