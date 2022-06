Safari rallye po 2. dnu: První čtyři toyoty, Neuville trefil strom

V sobotu bylo na programu šest rychlostních zkoušek. Dopoledne tři a odpoledne jejich druhé průjezdy. Trať měřených testů byla ze dvou třetin shodná s loňskými úseky. Posádky čekalo celkem 150,88 měřených kilometrů.

Fiona se nalokala prachu

Bohužel už bez jediné české posádky v soutěži - Martina Prokopa a Zdeňka Jůrky (Ford Fiesta Rally2). Jejich vůz se zastavil na trati poslední páteční erzety se ztichlým motorem. „Mechanici v servisu zjistili, že je ohnutý ventil. Zřejmě následek toho, že si naše Fiona (Prokopův vůz) „šlukla“ větší dávky jemného písku fest fest. Zůstali jsme stát asi dva kilometry před místem, kde jsme loni havarovali. Strašně mě to mrzí kvůli našim klukům týmu a Zdeňkovi, který se dal po loňském zdravotním maléru dohromady. Škoda, že jsme nemohli potěšit také naše fanoušky. Uvidíme, nevzdáváme se a zkusíme to zase za rok,“ uvedl Martin Prokop na dvou videích na svém facebookovském profilu.

Rozbít auto je snadné

Nenápadnou, ale efektivní jízdou si drží Kalle Rovanperä první místo? Je na nejlepší cestě ke čtvrtému vítězství v této sezoně a zvýšil by tak svůj náskok v čele šampionátu. V sobotu vyhrál jedenadvacetiletý Fin sice „jen“ jednou rychlostní zkoušku, ale před závěrečným dnem má k dobru 40,3 sekundy před druhým v pořadí. „Tým odvedl dobrou práci, takže musíme jen věřit, že to tak zůstane. Musíme být také opatrní, nemůžeme rozbít auto a v podmínkách jako jsou tady, se něco takového může přihodit snadno. Na konci dnešního dne pršelo a nebylo snadné udržet vůz v přímém směru. Jsem šťastný, že jsem v cíli,“ prohlásil Kalle Rovanperä.

Jeho nejbližší pronásledovatel a týmový kolega v jedné osobě Elfyn Evans si v závěrečné erzetě sobotního trochu pošramotil dveře na své straně o malý strom, ale nejednalo se o nic závažného. Složitější bylo, že mu na závěrečné erzetě dne přestal fungovat ostřikovač předního skla. „Bylo to hrozné, moc jsem toho neviděl. Celkově to bylo dnes obtížné. V některých záludných částech jsme byli možná až příliš opatrní, ale to je v pořádku. Samozřejmě jsem rád, že jsem tady v cíli a chci uhájit dobrou porci bodů, které máme na dosah,“ konstatoval Evans.

Video se připravuje ...

Vcelku nudnou soutěž prožívá údajně Sébastien Ogier, který vedl soutěž, ale v poslední zkoušce prvního dne měnil kolo a ztratil přes dvě minuty. „Jedeme si svoje tempo, abychom nějak dojeli. Před námi je hodně místa a za námi také,“ řekl Ogier. Před ním je Katsuta daleko 1:22,7 minuty a za ním je zatím Thierry Neuville o 8:21,0 minuty.

Spící válečník vyřadil hyundaie

Desátá a třináctá rychlostní zkouška, která nesla označení Sleeping Warior (Spící válečník), se stala osudovou pro jezdce tovární stáje Hyundai. Při jejím dopoledním průjezdu musel odstoupit ze čtvrtého místa Ott Tänak. Ze spodku jeho vozu přicházely podivné zvuky. Estonec zastavil, aby zjistil problém a pak pokračoval hlemýždím tempem dál. Ovšem jen chvíli, protože s navigátorem Martinem Järveojou měli dojem, že v autě něco hoří. Tänak odstranil i ližinu pod autem a následně zjistil, že je prasklý kloubový hřídel.

Při odpoledním průjezdu územím Spícího válečníka trefil v daném okamžiku celkově třetí Thierry Neuville strom ve chvíli, kdy měl špinavé přewdní sklo a nic neviděl. Před touto erzetou opravoval Belgičan zavěšení pravého předního kola. Na RZ13 se jeho i20 N Rally1 zastavil v hluboké koleji a Neuville se pokoušel vůz nastartovat. Nakonec se mu podařilo znovu rozjet, ale o pár zatáček později narazil s pomalu jedoucím vozem čelně do stromu. Navzdory sobotnímu odstoupení se propadl v klasifikaci pouze o dvě příčky na páté místo kvůli velkým rozdílům mezi posádkami.

Pohroma pro fordy pokračuje

Do bojů o body se vrátil devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). Francouz vyhrál první den soutěže jednu rychlostní zkoušku, ale po požáru motoru už svůj vůz nenastartoval Generální ředitel společnosti M-Sport (připravuje vozy Ford) Malcolm Wilson odhalil, že za požár motoru je vinen kroužek, který přý přijde na 10 pencí. V přepočtu tři koruny. Dotyčný díl slouží k utěsnění spojů, aby nedošlo k úniku kapaliny. Bohužel selhal a uniknuvší kapalina se vznítila a spálila některé kabely.

Kromě Loeba nedokončili první den soutěže další jezdci modrého oválu Francouz Fourmaux a irský pilot Craig Breen. Jediným, kdo dostal auto do cíle etapy, byl Brit Guss Greensmith, který musel na erzetě hasit požár na zadním kole a měnit pneumatiku. „Musím říct, že si nepamatuji, kdy jsme v jeden den ztratili všechny tři vozy, které mohou bodovat. Vážně nevím, kdy se nám v mistrovství světa něco takového stalo,“ přiznal šéf tovární sestavy Ford Malcolm Wilson.

Všichni tři – Loeb, Fourmaux a Breen se do soutěže vrátili, ovšem sobotní část rallye dokončili ze čtyř vozů Ford (včetně Greensmitha) pouze dva. Fourmaux měl smůlu hned na první zkoušce dne. „Vyměnili jsme kolo po defektu a na rovném úseku nám prasklo zavěšení,“ řekl Francouz. Na stejné erzetě převrátil Greensmith v pomalé zatáčce auto na pravý bok. S navigátorem Jonasem Anderssonem se z auta dostali a bez čelního skla dokončili erzetu se ztrátou 23:20,8 minuty. Zítra by se měli Fournaux i Greensmith do klasifikace s penalizací vrátit.

Video se připravuje ...

Loeba potkalo štěstí v neštěstí. V závěrečné zkoušce dne měl defekt a poškodil zavěšení levého předního kola. „Museli jsme zpomalit a jet s tímhle problémem patnáct kilometrů,“ říkal v cíli erzety Loeb. Mezi odstoupivšími však nefiguroval, což by znamenalo, že ho v neděli uvidíme. Z 29. místa po pátku se během soboty dokázal propracovat na desátou, poslední bodovanou příčku v šampionátu. Zajímavý, ovšem pro místní poměry typický moment zažil Craig Breen. „Na jedné erzetě jsme v plné rychlosti málem trefili zebru a o dvěstě metrů dál se nám vyplatilo zpomalit, protože přes trať přecházela žirafa,“ vyprávěl irský závodník.

Pořadí Safari rallye (po 13 z 19 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:52:39,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +40,3; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:15,6; 4. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:38,3; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 10:59,3; 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +12:19,1; 7. Breen, Nagle ((Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +18:56,1; 8. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +25:45,6; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +27:34,7; 10. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) +33:01,0; 11. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +40:20,8; 12. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +48:16,3; 13. Rai, Panesar (Keňa, Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +53:20,4; 14. Kavisi, Aswani (Keňa/Mitsubishi Lancer Evo X) +54:46,1; 15. Tundo, Jessop (Keňa/Mitsubishi Lancer Evo X) +56:08,0; … 21. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:19:10,4; 22. Fourmaux, Coria (Ford Puma Rally1) +1:19:29,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Neděle 26. 6. – 6.05 RZ14 (17,52 km), 7.08 RZ15 (13,30 km), 8.08 RZ16 (10.53 km), 10.29 RZ17 (17,52 km), 11.32 RZ18 (13,30 km), 13.18 RZ19 (10,53 km). Celkem 82,70 kilometrů.