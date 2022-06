Safari rallye po 1. dnu: První Rovanperä, Loeb mimo hru

V pátek byly na programu tři rychlostní zkoušky v opakovaných průjezdech, tedy šest erzet v celkové délce 124,4 kilometrů. Součástí úvodní etapy je nejdelší měřený test soutěže dlouhý 31,25 kilometrů. Jediná česká posádka v soutěži Martin Prokop a Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2) byla po šesti zkouškách na dvanáctém místě. V závěrečné erzetě dne však jim však na trati zhasl motor. Navzdory této nepříjemné ztrátě přišli Češi jen o dvě příčky a zatím jsou čtrnáctí. Doufejme, že se vydají na trať také v sobotu a v neděli.

Auto nejelo chvíli rovně

Rovanperä je vedoucí jezdec mistrovství světa, a tak podle pravidel vyráží první den soutěže na trať jako první. V Portugalsku navzdory této nezáviděníhodné situaci, kdy vlastně čistil stopu svým soupeřům, dokázal vyhrát. V hluboké italské šotolině na Sardinii byl nakonec celkově šestý a na Safari zatím po prvním dnu vede.

Africká soutěž pro něj však nezačala dobře, protože měl na čtvrteční supererzetě defekt pravého zadního kola a v pátek vyrážel na trať sice první, ale z pohledu aktuálního pořadí byl jedenáctý. Začal však mohutně dohánět a po první výhře na nejdelší erzetě (31,65 km) se vyhoupl z osmé rovnou na třetí příčku. Pak si sice o jednu pohoršil, ale když si na závěr pátečního programu zopakoval výhru na nejdelším testu, dostal se na první místo.

„Jet jako první auto bylo hrozné. Na trati bylo tolik volného materiálu, že dokonce i na rovinkách nebylo auto schopné udržet rovný směr. Odpoledne už to bylo zřetelně lepší, protože se vyjela čistá stopa. Se vzduchovým filtrem by mělo být všechno v pořádku. Občas jsem cítil, že motor ztrácí svou sílu, což se stávalo vždycky poté, co se do filtru dostalo více prachu. Se vším jsem docela spokojený, ale trochu jsem bojoval s autem při brzdění,“ řekl Rovanperä, který vyhrál v pátek tři ze šesti zkoušek.

Naříkali na prach

Prach dělal problémy také další m jezdcům. Stěžovali si na to i jezdci tovární stáje Hyundai – Belgičan Thierry Neuville a Švéd Oliver Solberg. „Bojuji jako čert. Vůz není v tomto stavu řiditelný a nemám přilnavost. Auto nejede tam, kam bych chtěl, takže nemám vůbec žádnou důvěru. Ale rallye je dlouhá, takže není tak znepokojující ztratit sem a tam pár sekund,“ říkal Neuville. Navíc hlásil problémy s řadicí pákou: „Řazení bylo opravdu tvrdé, takže jsme ztratili spoustu času.“ Když za cílem zastavil, aby zkontroloval auto, zůstala po jeho odjezdu na silnici skvrna z převodového oleje.

Neuville ale nebyl tak frustrovaný jako týmový kolega Oliver Solberg, který je zatím sedmý. „Nevím, co mám dělat!. Myslím, že jedu dobře, ale stále jsem o sekundu na kilometr pomalejší ve srovnání s ostatními. Auto je tak drsné! Je to nejdrsnější jízda mého života, v autě, ne na silnici,“ shrnul Solberg své páteční postřehy.

Video se připravuje ...

Tänak zlomila řadicí páku

Soutěži v Keni předcházela italská Rallye Sardinia, kterou vyhrál Ott Tänak. Ovšem hned v zahajovací zkoušce pátečního programu mu nastaly nečekané starosti. V jeho voze se totiž zlomila řadicí páka. Zpočátku byl Tänak stále schopen řadit, ale musel sáhnout dolů blízko pravé nohy a zařadit vyšší rychlostní stupeň pomocí tyče ve spodní části páky. Ke konci zkoušky ale řadicí páka povolila a utrhla se, což přinutilo Tänaka neortodoxním způsobem změnit všechny rychlostní stupně.

„Teď potřebuji automatickou převodovku,“ usmál se Estonec v cíli zkoušky. Po ztrátě řadicí páky zkusil provizorní řešení a namontoval klíč na kola tam, kde byla páka. „Nebylo to dobré řešení. Materiál byl tak měkký, že stačily jenom dvě změny převodového stupně a bylo to zase všechno pryč. Byla to vážně těžká erzeta,“ vysvětloval Tänak, který je momentálně třetí se ztrátou 25,2 sekundy na prvního Rovänperu.

Defekt vzal Ogierovi první místo

Od první erzety s výjimkou jediné uprostřed pátku, vedl soutěž obhájce titulu a loňský vítěz z Keni Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Na závěrečné rychlostce dne však musel po defektu měnit kolo a ztratil 2:21,1 minuty. V pořadí soutěže to znamenalo propad na šesté místo. „Všude byla spousta kamenů. Nečekal jsem to, při seznamovacích jízdách jich tolik podle mého soudu tolik nebylo. Občas nás potkalo malé drama, když motor vinou prachu ztrácel výkon. Dlouho odpovídala situace mým očekáváním, ale stalo se, co se stalo. Čeká ovšem ještě dlouhý víkend a určitě to bude velká výzva,“ řekl Ogier.

Druhým v pořadí je aktuálně další tovární jezdec Toyoty Velšan Elfyn Evans. Navzdory defektu na jedné erzetě má ztrátu na lídra soutěže „hratelných“ 22,4 sekundy. „Je to docela extrémní a měl jsem pocit, že jsem rozhodně příliš opatrný, ale je těžké to poznat. Dával jsem si pozor a byl jsem si jistý, že to bude hřbitov aut! Z mé strany bylo důležité pokusit se zvládnout první den se ztrátami co nejmenšími. K defektu došlo asi sedm kilometrů před cílem třetí erzety. Myslím, že jsme z toho vyvázli docela lehce a neztratili moc. S autem bylo všechno v pořádku. Připadalo mi to často jako čistá jízda, ale očividně časy nebyly tak dobré,“ konstatoval Evans v cíli úvodní dne soutěže.

Katastrofa pro Ford a Loeb

Doslova tragický den zažil tovární tým Ford a pouze jeden ze čtyř vozů Puma Rally1 dokončil etapu. Začal to Brit Gus Greensmith, kterému se necelé dva kilometry před cílem 31,25 kilometrů dlouhé erzety doslova odseparovala pravá zadní guma. Rozbila část karoserie a navíc začalo kolem kola hořet. Greensmith musel čekat a nakonec dorazil do cíle erzety se ztrátou 13:06,1 minuty.

Další problémy modrého oválu však pokračovaly. Aktuálně třetí Loeb sice čtvrtou zkoušku dokončil, ale z motorového prostoru začal vycházet kouř. Společně se spolujezdkyní Isabelle Galmicheovou uhasili malý požár v zadní části motorového prostoru, ale nedokázali nastartovat auto. „Byl to požár, ale až za cílovou čárou. Trochu hořelo za motorem, nevím, co se stalo. Erzetu jsem dokončil bez problémů a pak jsem po zapsání času u časoměřičů ujel pár metrů a zastavil. Zkusil jsem několikrát restart, ale motor nenaskočil,“ řekl Loeb na místě nešťastné události.

Odpolední sekce tří rychlostních zkoušek začal nešťastně Francouz Adrien Fourmaoux a odstoupil pro technickou závadu, která však nebyla blíže specifikována. Po šestém měřeném testu byl v tu chvíli irský pilot Craig Breen na šestém místě, ale na nejdelší erzetě soutěže (31,65 km) zastavil mimo trať s poškozeným řízením. Zatím je devátý a podle dostupných informací by mohl pokračovat v Safari rallye.

Video se připravuje ...

Pořadí Safari rallye (po 7 z 19 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:20:58,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +22,4; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +25,3; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +26,6; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +57,5; 6. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:08,2; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +4:27,1; 8. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:51,1; 9. Breen, Nagle ((Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +10:24,6; 10. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +11:04,6; 11. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +11:23,6; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +14:38,2; 13. Tundo, Jessop (Keňa/Mitsubishi Lancer Evo X) +20:12,1; 14. Prokop, Jůrka (Ford Fiesta Rally2) +21:10,7; 15. Gomes, Gomesová (Zambie/Ford Fiesta R5) +23:12,1; … 17. Fourmaux, Coria (Ford Puma Rally1) +24:21,0; 26. Loeb, Galmicheová /Fr./Ford Puma Rally1) +29:54,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Sobota 25. 6. – 7.06 RZ8 (29,32 km), 8.08 RZ9 (15,08 km), 9.01 RZ10 (31,04 km), 13.07 RZ11 (29,32 km), 14.08 RZ12 (15,08 km), 15.01 RZ13 (31,04 km). Celkem 150,88 kilometrů.

Neděle 26. 6. – 6.05 RZ14 (17,52 km), 7.08 RZ15 (13,30 km), 8.08 RZ16 (10.53 km), 10.29 RZ17 (17,52 km), 11.32 RZ18 (13,30 km), 13.18 RZ19 (10,53 km). Celkem 82,70 kilometrů.