Safari rallye v cíli: Ogier potřetí vyhrál, Neuville utrhl tlumič

Závěrečný den bylo na programu pět rychlostních zkoušek o celkové délce 53,49 kilometrů. Smůlu měl český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), který v závěru páteční etapy bohužel havaroval. Jeho navigátor Zdeněk Jůrka má po nehodě prasklý obratel.

Hyundai, reklamujte tlumiče

Do závěrečného dne legendární africké soutěže vstupoval Neuville jako lídr s komfortním náskokem 57,4 sekundy na druhého Japonce Takamoto Katsutu (Toyota Yaris WRC) a na třetího Ogiera měl k dobru 1:15,5 minuty.

Ovšem po výjezdu z jedné levé zatáčky první nedělní rychlostní zkoušky začal Neuvillův vůz nápadně zpomalovat, ačkoliv jezdec zjevně do ničeho nenarazil. Do cíle přijel se ztrátou 59,2 sekundy na vítěze. V tu chvíli stále ještě vedl, ale měl k dobru na druhého jezdce jen 11,7 sekundy. Obrýlený Belgičan zastavil a kontroloval zadní část svého¨vozu. „Vidíte, to už muselo být rozbité, to není možné,“ popisoval poškozený díl svého vozu redaktorům britského serveru Dirtfish.com. Podle jejich informací si vzal Neuville vzápětí telefon a začal do něj křičet. Poslední slova prý byla: „Do …., tak sem někoho rychle pošlete!“

Pro tovární tým Hyundai se jedná opravdu o hodně nelichotivou bilanci. Vždyť s poškozeným zadním tlumičem musel v předchozích dvou podnicích v Portugalsku a na Sardinii odstoupit Estonec Ott Tänak ve chvíli, kdy v soutěži vedl. Do třetice tedy musel vzdát jezdec jihokorejské značky kvůli rozbitému zadnímu tlumiči a potřetí to bylo ve chvíli, kdy byl na prvním místě.

Ogier chválil Keňu

Po odstoupení Neuvilla se otevřela šance na vítězství pro Katsutu a Ogiera. Sedmatřicetiletý Francouz byl rychlejší ve všech pěti nedělních zkouškách než jeho o devět let mladší japonský soupeř. Dvě erzety před cílem měli oba na prvním místě dokonce na desetinu sekundy shodný čas! Ogier však neponechal nic náhodě a soustavným tlakem si vybudoval náskok 21,8 sekundy v cíli soutěže.

„Byl to úžasný zážitek. Podpora, kterou jsme měli od zdejších lidí, je neuvěřitelná. Mockrát vám děkuji Keňané, máte krásnou zemi. Tahle výhra patří k největším v mé kariéře. Chci také poblahopřát Takovi (Katsuta), že odvedl úžasnou práci. Na konci soutěže nebylo tak snadné ho chytit,“ řekl Ogier v cíli. Byla to jeho čtvrtá výhra v šesti letošních soutěžích. Svůj náskok v čele pořadí světového šampionátu zvýšil na 34 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse. Velšan ulomil v pátek kolo a soutěž dokončil s penalizací na desátém místě.

Štastný Japonec i Ford

Pro druhého Japonce Takamoto Katsutu je druhé místo jeho nejlepším výsledkem v kariéře, ve které dosud odjel 34 podniků v mistrovství světa. „Cítím se velmi dobře. Byl to velmi dlouhý víkend. Všichni měli nějaké problémy, ale přežili jsme a můžeme se radovat, že jsme se dostali šťastně do cíle,“ usmíval se v cíli Katsuta.

Poté, co v pátek urazil pravé přední kolo Dani Sordó a Thierry Neuville v neděli odstoupil kvůli tlumiči pravého zadního kola, zachraňoval situaci pro Hyundai třetím místem Ott Tänak. Estonec v sobotu útočil na druhé místo, ale v průtrži mračen mu nefungovalo ohřívání předního skla a jezdec musel zastavit. K bronzové příčce si připsal také bonusové body za vítězství na závěrečné Power Stage. „Co chcete slyšet? Po Portugalsku a Sardinii konečně vezeme nějaké body a už se těšíme domů do Estonska,“ připomněl Tänak další podnik mistrovství světa (16.-18. července). Pojede před domácími diváky a loni při premiéře tohoto podniku v MS zde vyhrál.

Čtvrté a páté místo v cíli je nejlepší výsledek pro jezdce Fordu a britskou společnost M-Sport, která tyto speciály připravuje pro rallye již od roku 1996. Čtvrtý byl v cíli Francouz Adrien Formaux, který poslední den předstihl britského týmového kolegu Guse Greensmitha a dokonce vyhrál svou první rychlostní zkoušku v mistrovství světa.

„Musím poděkovat všem lidem od M-Sport za tuto příležitost. Auto bylo bez problémů dokonalé. Vyhrál jsem svou první erzetu, takže to pro mě byl ideální den. Pokud sem příští rok přijedu, určitě budu více tlačit a chci využít všech zkušenosti, které se mi zde podařilo získat,“ uvedl v cíli šestadvacetiletý Francouz.

Konečné pořadí Safari rallye:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 3:18:11,3; 2. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +21,8; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 XCoupé WRC) +1:09,5; 4. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:44,7; 5. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:54,6; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +10:53,4; 7. Rai, Sturrock (Keňa, Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +29:26,4; 8. Patel, Khan (Keňa/Ford Fiesta R5) +33:30,4; 9. Tundo, Jessop (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) +36:40,7; 10. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +49:22,7; 11. Bertelli, Scattolin (It./Ford Fiesta WRC) +50:17,0; 12. Sordo, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:03:19,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 133 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 99; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 77; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 69; 5. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 56; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 32; 9. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 32; 10. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 12; 12. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 14. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 15. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 16. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 19. Patel(Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 20. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 22. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 23. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 24. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 25. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 273 bodů; 2. Hyundai 214; 3. Ford 109; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Tänak 31; Neuville 20, Evans 11; Sordo 5, Rovanperä 2, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Ogier 31, Tänak 23, Evans 19, Neuville 17, Sordo 8, Rovanperä 4, Katsuta 3, Fourmaux 1.

Výsledky jsou neoficiální.