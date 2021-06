Safari rallye po 2. dnu: Neuville stále první, Tänak doplatil na déšť

Třetí den soutěže byly naplánované tři rychlostní zkoušky dopoledne a odpoledne jejich druhé průjezdy. Celkem šlo o 131,08 kilometrů. Závěrečnou erzetu dne ovlivnil hustý déšť, do kterého startovalo šest nejrychlejších. Statečně stále bojuje jedenadevadesátiletý polský jezdec Sobieslaw Zásada, který je s vozem Ford Fiesta Rally3 po třech dnech Safari rallye na 29. místě!

Prokopův navigátor v nemocnici

Český jezdec Martin Prokop musel odstoupit v pátek po havárii. K nešťastnému okamžiku se vrátil ve videu na svém Facebooku. „Ve velké rychlosti nakopla nerovnost zadek naší Fiony. Auto se zabořilo čumákem do díry a šli jsme několikrát, myslím, že třikrát přes boudu. Před startem jsem se těšil, jak si Safari užijeme, protože je to těžká, ale krásná soutěž. Bohužel jsme dozávodili,“ řekl Prokop a ještě uvedl: „Obrovské díky za pomoc lékařskému týmu Safari Rally Kenya WRC-FIA World Rally Championship. K havárii došlo v 15:37, zdravotnický vrtulník odstartoval ve stejné minutě. Třiadvacet minut po nehodě byl Zdeněk ve zdravotnickém centru v servisním parku. V 17:15 už v Nairobi soukromé klinice na rentgenu. Velké poděkování patří hlavnímu lékaři Jutley Singhovi a jeho týmu!“ Vyšetření nakonec prokázalo, že jedenapadesátiletý navigátor Zdeněk Jůrka má zlomený obratel a zatím zůstává v péči lékařů v nemocnici v Nairobi.

Wilson takovou Safari nečekal

První den přinesl množství dramatických situací a havárií. Výkonný ředitel společnosti M-Sport, která připravuje rallyeové vozy Ford všech kategorií, Malcolm Wilson je člověk, který zná Safari Rally lépe než většina ostatních. I když tam nikdy nenastoupil jako jezdec, jako manažer týmu měl obrovský úspěch se dvěma vítězstvími Colina McRae v letech 1999 a 2002.

„Určitě jsem nečekal, že se mi před očima odehraje to, co jsem viděl. Bylo to docela pozoruhodné. Měl jsem dojem, že to bude spíše jako těžká evropská rallye. Ovšem podle toho, co jsme měli možnost sledovat, to vypadalo stejně jako Safari před dvaceti lety,“ uvedl Wilson pro server Dirtfish.com.

Zvířata ovlivňovala časy

V pátek odstoupili čtyři jezdci továrních týmů - Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), Španěl Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) a norský pilot se švédskou licencí Oliver Solberg (Hyundai i20 Coupé WRC). Kromě posledně jmenovaného další tři sice pokračují, ovšem s penalizací, která je s největší pravděpodobností vyřadila ze hry o stupně vítězů. V sobotu se situace zklidnila, zjevně si všichni startující uvědomili, jak je Safari tvrdá soutěž a chtějí ji dokončit.

Společným jevem, se kterým se posádky potkávaly, byla všudypřítomná zvěř. V případě vedoucího Neuvilla musela na první ranní erzetě pomoci televizní helikoptéra, která nízkým průletem rozehnala stádo volně běžících zeber. Do podobné situace se dostal na dalších erzetách Katsuta. „Na deváté erzetě nás míjely zebry a připadalo mi to jako dobré safari. Na další zkoušce se objevily žirafy a já musel skoro zastavit, aby se něco nestalo,“ říkal.

Smutný hrdina Tänak

Jediný možný souboj zkoušel vyprovokovat Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC), který na začátku dne ztrácel na druhého Japonce Takamoto Katsutu (Toyota Yaris WRC) 38 sekund. Během dopoledních tří erzet se mu podařilo ubrat jen devět sekund. „Bylo to celkem snadné, užíval jsem si to. Jediné na co je nutné si dávat pozor, jsou velké kameny,“ říkal v sobotu před polednem.

Tänak pokračoval ve své stíhací jízdě i po obědě a po předposlední erzetě dne stáhl náskok Katsuty na 14,5 sekundy. Jenomže pak přišla poslední zkouška a Tänak si bude určitě pamatovat, že byla třináctá a toto číslo mu přineslo pověstnou smůlu. První čtyři jezdci startující do měřeného úseku měli štěstí a Sordo, Evans, Bertelli a Rovanperä projeli trať bez problémů. Pak však hrozící bouřkové mraky vyslaly na soutěžící záplavy vody.

Nejvíce na situaci doplatil právě Tänak. „Nefungovalo mi vyhřívání předního skla, ale u spolujezdce ano. Musel jsem zastavit a očistit okno, protože nebylo vidět vůbec nic,“ řekl jezdec a ironicky dodal: „Opravdu úžasná podívaná.“ Na trati erzety stál minutu a místo útoku na druhé místo tak spadl na čtvrté. Navíc před závěrečným dnem je za ním pátý Brit Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) o pouhých 18,2 sekundy.

Bude boj o stříbro?

Do komfortní situace se dostal Neuville, který má před závěrečným dnem na druhého v pořadí náskok 57,4 sekundy. „Ve třinácté erzetě jsem v dešti opravdu dost riskoval, abych ztratil co nejméně času. Bylo mi jasné, že Ogier startoval do erzety o dvanáct minut dříve a určitě měl trať více suchou než my. Jsem opravdu moc rád, že jsme v cíli dnešního dne,“ prohlásil zjevně spokojený Neuville.

Očividně rozrušený byl v cíli měřeného testu Katsuta. „Nic horšího jsem v životě nezažilo. Bylo to opravdu děsivé. Brzdil jsem před zatáčkou dvě stě metrů a stejně to bylo zbytečné, protože auto pořád rovně. Ufff! Nikdy jsem nebyl tak rád v cíli jako právě teď,“ uvedl Japonec.

Katsuta na druhém místě zůstal, ale v neděli se musí obávat dalšího útoku. Jeho soupeřem v boji o pomyslné stříbro se stal obhájce titulu a lídr šampionátu Ogier, který zaostává jen o 18,1 sekundy. „Bylo to opravdu hodně složité. Kromě deště jsme navíc měli obuté tvrdé pneumatiky, což byla za daných okolností ta nejhorší možnost, jaká mohla existovat. Připadal jsem si celou erzetu jako bych jel na ledě,“ komentoval situaci Francouz.

Průběžné pořadí (po 13 z 18 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 2:45:04,6; 2. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +57,4; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:15,5; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 XCoupé WRC) +2:21,2; 5. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +2:39,4; 6. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +2:51,4; 7. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +11:04,3; 8. Rai, Sturrock (Keňa, Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +25:59,1; 9. Patel, Khan (Keňa/Ford Fiesta R5) +28:37,3; 10. Tundo, Jessop (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) +33:26,0; 11. Bertelli, Scattolin (It./Ford Fiesta WRC) +49:16,8; 12. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +50:08,2; 13. Sordo, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +50:18,6; 29. Zasada, Boryslawski (Pol./Ford Fiesta Rally3 +1:53:32,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Neděle 27. 6. – 6.26 RZ14 (11,33 km), 7.38 RZ15 (10,56 km), 9.45 RZ16 (9,71 km), 10.25 RZ17 (11,33 km), 12.18 RZ18 (10,56 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.