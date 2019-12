Schváleno! FCA a PSA podepsaly dohodu o fúzi. Vznikne tak čtvrtá největší automobilka světa

Očekávané se stalo skutečností. Představenstva francouzské Skupiny PSA a italsko-amerického Fiatu Chrysler (FCA) schválila fúzi, což firmy oznámily ve společném prohlášení. Transakce by měla být uzavřena do 12 až 15 měsíců, uvedly PSA a FCA. Před spojením ještě PSA rozdá svým akcionářům 46% podíl v dodavatelské firmě Faurecia, zatímco FCA rozdá akcionářům speciální dividendu ve výši 5,5 miliardy eur.

Spojením vznikne čtvrtá největší automobilka na světě podle objemu prodeje s tržní hodnotou kolem 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). Pod jednu střechu se tak dostane 13 značek, včetně těch s pěkně dlouhou historií, jako je Peugeot, Citroën, Fiat nebo Lancia.

Členové automobilek FCA a PSA FCA PSA Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Chrysler, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Citroën, DS, Peugeot, Opel

Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 milionu vozů. Většina má pocházet z třídy malých aut a kompaktů, které mají dohromady tvořit asi tři miliony vozů ročně. Větší budou pouze německý Volkswagen, japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan-Mitsubishi.

Podle dřívějších informací francouzského ministerstva hospodářství a financí bude sloučený podnik zaměstnávat zhruba 400.000 lidí. Firmy přitom slíbily, že fúze nebude znamenat zavření některých továren. To je jistě dobrá zpráva pro zavřením ohrožené podniky ve Velké Británii či Itálii.

Automobilky si od spojení slibují především snížení vývojových a výrobních nákladů. To je potřeba hlavně v době, kdy je potřeba vyvinout moderní techniku pro nutné elektromobily nebo nákladné elektronické systémy pro automatizovanou jízdu.

Firmy chtějí optimalizovat investice do vývoje nových platforem, motorů i nových technologií. To má do budoucna znamenat, že více než dvě třetiny prodaných aut skupiny se má soustředit do pouhých dvou platforem.

Výhodné má být i lepší rozložení prodejů mezi jednotlivé trhy – Skupina PSA doposud byla silně závislá na evropských trzích, které přitom v globálním pohledu ztrácejí na významu. Nově má 46 % obratu skupiny pocházet z Evropy a 43 % ze Severní Ameriky, což je lepší geografické rozdělení.

Vedení nového podniku má tvořit 11 členů představenstva, z nichž pět jmenuje PSA a pět FCA. Předsedou představenstva se podle dohody mezi oběma stranami stane John Elkann, dnešní předseda představenstva Fiat Chrysleru, zatímco dnešní předseda představenstva PSA, Carlos Tavares se v novém podniku stane po dobu následujících pěti let generálním ředitelem.