Spojení FCA a PSA na obzoru. Jaké výhody oběma automobilkám přinese?

V automobilovém světě se rýsuje vznik nového giganta. Italsko-americký koncern Fiat Chrysler Automobiles jedná s francouzskou Skupinou PSA o spojení. Vznikl by tak čtvrtý největší výrobce automobilů světa s portfoliem 13 značek. Dává opravdu toto spojení smysl a bylo by výhodné pro obě strany?

Na první pohled se partnerství jeví výhodnější pro Fiat Chrysler. Optikou evropského trhu FCA jasně ztrácí a především mateřský Fiat potřebuje radikálně modernizovat svoji nabídku. A s tím by právě mohla pomoci technika od PSA, respektive jeho platformy CMP a EMP2, které by Italové jistě rádi využili. Hodila by se třeba pro novou generaci malých aut, které FCA aktuálně postrádá – jeho jediným zástupcem v segmentu je stařičká Lancia Ypsilon, která se navíc prodává jen na italském trhu.

PSA navíc rychle expanduje v oblasti elektrifikovaných aut, když přichází s novými plug-in hybridy a elektromobily. V nadcházejícím měsících se tak dočkáme elektrického Peugeotu e-208 a Opelu Corsa-e nebo plug-in hybridů na bázi Peugeotů 3008 a 508 nebo Opelu Grandland X.

Naopak FCA v tomto směru už takřka ujel vlak. Teprve připravuje elektrickou verzi Fiatu 500 na bázi jeho nové generace (dnes prodávaný elektromobil pro USA je pouze z nouze ctnost), dříve avizované plug-in hybridy značky Maserati pak mají už léta zpoždění.

Elektrifikované vozy přitom budou pro koncern nutností minimálně na evropských trzích, a to kvůli novým emisním normám. Pokud Fiat a spol. nesplní limit fleetových emisí, budou platit vysoké pokuty, což vedení zatím řeší dohodou s Teslou, s níž na oko spojí své prodeje, aby flotilové emise před úřady snížil. Elektrickou technikou od PSA by tak Fiat těmto potížím předešel. Francouzi by pak zase rozložili vývojové náklady, což by se jim také náramně hodilo.

Z globálního pohledu by ale z fúze mohla těžit Skupina PSA. V celosvětovém měřítku je totiž tím větším výrobcem dnes Fiat Chrysler Automobiles, který loni prodal 4,8 milionu aut, zatímco PSA 3,9 milionu vozů. Zatímco PSA totiž zůstává zaměřena na evropský trh, který v globálním měřítku ztrácí na důležitosti, FCA se daří v Severní a Jižní Americe, které mají velký potenciál. Naopak v Číně mají obě strany relativně slabou pozici.

PSA se prostřednictvím Peugeotu chce vrátit na severoamerický trh a právě FCA by se svojí tamější dealerskou sítí mohlo s tímto krokem náramně pomoci. Hodit by se pak mohla i prémiová technika značek Alfa Romeo a Maserati, třeba pro DS. To se sice prezentuje jakožto prémiový výrobce, jeho technika ale zůstává shodná s mainstreamovými vozy, což kazí jeho image.

Pro obě strany výhodná by pak mohlo být opětovné rozšíření spolupráce v oblasti užitkových vozidel. V minulosti opustily svoji společnou výrobu ve francouzské továrně Sevel Nord, když Fiat od dohody odstoupil, nadále však společně vyrábějí dodávky v italském závodě Sevel Sud (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer). A tak je nasnadě další kooperace v této oblasti. Ideální by pak byl i společný vývoj autonomních systémů, kterým se obě strany do budoucna nevyhnou.

V každém případě je jasné, že případné výhody spojení vyplynou až po několika letech. Integrace by totiž jistě nějakou dobu trvala, podle některých analytiků klidně čtyři roky. Jak ale PSA dokázala po převzetí Opelu, svoji techniku dokáže rychle aplikovat do dalších modelů, a tak když už se to povedlo u německé značky, proč ne i u těch italských a amerických?

Přestože už se objevily zprávy, že je o fúzi rozhodnuto, pravdou je, že vedení obou automobilek teprve bude o fúzi rozhodovat, a to na základě návrhu dohody, který mají na stole. Ten počítá s rozdělením akcií v novém subjektu 50:50 mezi obě strany a jedenáctičlenným představenstvem, v nichž by každá z automobilek měla pět členů. S tím, že by předseda Fiat Chrysleru John Elkann obsadil tuto pozici i v novém podniku, zatímco šéf PSA Carlos Tavares by se stal generálním ředitelem nového koncernu. V tuto chvíli je tak FCA s PSA ve stejné fázi jednání, jako byl před několika měsíci s Renaultem, jehož vedení návrh nakonec odmítlo. Nyní projednávané spojení je ale prý na dobré cestě, a tak se zdá, že vyjde. Uvidíme v nadcházejících týdnech, kdy mají šéfové FCA a PSA dohodu schválit, upravit, nebo zahodit.