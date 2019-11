V případě spojení s FCA nezavřeme žádnou značku, slibuje šéf PSA

Rýsující se koncern FCA-PSA by čítal 13 značek, včetně takových jako Alfa Romeo, Dodge, DS, Lancia, Opel nebo Ram.

Pokud opravdu dojde ke spojení koncernu Fiat Chrysler Automobiles a Skupiny PSA, vznikne kolos čítající 13 automobilových značek. To už je opravdu nabité portfolio, které si může až nepříjemně konkurovat. Zánik ale přesto žádné nehrozí. Slibuje to alespoň generální ředitel Skupiny PSA Carlos Tavares, který by stejnou funkci měl zastávat i v případném koncernu FCA-PSA.

„Dnes nevidíme nějaký důvod, kdyby ke spojení došlo, abychom se nějaké značky zbavili, protože mají svoji historii a své silné stránky,“ uvedl Carlos Tavares v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BFM a vyzdvihl skvělou vlastnost značek rodícího se koncernu – bohatou historii.

Uklidnil tak řady fanoušků a zákazníků značek obou koncernů, kteří se mohli bát o budoucnost té své oblíbené. I vybraní analytici varovali před tím, že některé značky v novém koncernu mohou mít sobě až příliš blízko a bojovat o stejnou klientelu.

Z mainstreamových zástupců to může být podle tohoto pohledu třeba Citroën a Fiat. Kvůli snižování nákladů by pak dávalo smysl zavření marginálního Abarthu, případně Lancie, fungující dnes jen na domácím italském trhu.

„Součástí této výzvy je řádné řízení těchto značek, aby pokryly trh,“ dodává k tomu Tavares, který už do Skupiny PSA úspěšně začlenil Opel, a tak se nebrání ani dalším výzvám.

Předseda představenstva PSA a zároveň jeho generální ředitel navíc podotýká, že 13 značek v rodícím se koncernu je sice hodně, bude to ale podobně jako v případě VW Group (12 značek), který je přitom také celkem úspěšně zvládá hierarchizovat tak, aby si jen minimálně konkurovaly. Tak proč by se to nemohlo podařit i FCA-PSA?

Členové automobilek FCA a PSA FCA PSA Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Chrysler, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Citroën, DS, Peugeot, Opel

Z Tavaresových slov pak vyplývá, že obě automobilky jsou na dobré cestě se spojit. Zákulisní zprávy naznačují, že vedení obou subjektů by podmínky fúze mohla schválit už příští měsíc. Na reálné spojení si ale stejně ještě nějakou dobu počkáme. Aktuálně prý obě strany řeší, jak získat povolení od úřadů Evropské unie, aby mohlo k fúzi dojít. Regulačním orgánům to však bude nějakou dobu trvat, a tak podle generálního ředitele PSA k realizaci fúze stejně nedojde dříve jak za rok.