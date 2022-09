Se závodním Ferrari 488 Challenge na silnice? V tomhle kousku žádný problém

V Británii je na prodej závodní Ferrari 488 Challenge. To by bylo samo o sobě zajímavé, avšak tento konkrétní kousek má navíc schválení k provozu na běžných komunikacích.

U celé řady modelů automobilky prohlašují, že to jsou závodní vozy pro běžné silnice. Málokdy však mají v dnešní době s opravdovými závoďáky skutečně něco společného. Čas od času se však objeví kousek, který tomuto popisu dostojí do puntíku. Podívejme se společně na Ferrari 488 Challenge se schválením do silničního provozu.

Okruhové auto schválené do silničního provozu ovšem není nic nového. Připomeňme, že se v nedávných letech na běžné silnice vydal například Aston Martin Vulcan, McLaren P1 GTR a odborníci ze společnosti Lanzante momentálně pracují na přípravě Pagani Zonda R ke schválení. Vůz v galerii u tohoto článku je pak údajně vůbec prvním Ferrari 488 Challenge, které dostalo povolení k pohybu v běžném provozu.

Tenhle silniční závoďák je dokonce na prodej, ale inzerát bohužel neobsahuje příliš detailní informace o úpravách, které Ferrari podstoupilo. Zmiňuje v podstatě jen to, že práce provedl profesionální závodní tým. Auto bylo poprvé prodáno britským prodejcem Ferrari v roce 2018, přičemž do provozu bylo přihlášeno 1. srpna letošního roku. Za dobu své existence najelo pouhých 500 mil (přes 800 km).

Mezi sedadlo řidiče a bezpečnostní klec se vměstnala páka ruční brzdy, kola obouvají silniční pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 a v předním nárazníku jsou instalována světla denního svícení. Tolik několik úprav, které je možné vyčíst z fotek. Na vrcholu palubní desky má své místo displej zobrazující výstup parkovací kamery, což je sice součást původní výbavy závodního Ferrari 488 Challenge, ale v běžném provozu také přijde vhod.

V autě zároveň zůstaly další věci, za které se u závodního speciálu připlácelo. Například sedadlo spolujezdce, automatický hasicí systém, interkom, karbon-keramické brzdy, nastavitelné zadní křídlo pro okruhové nasazení a podobné. Uprostřed vozu samozřejmě zůstal také přeplňovaný vidlicový osmiválec Ferrari o objemu 3,9 litru, který produkuje 670 koní a 760 Nm.

Modro-oranžové provedení karoserie je pouze polep, takže jej bude moci budoucí majitel strhnout. A kolik, že za skutečný závodní vůz se schválením do silničního provozu bude muset dát? V inzerátu se cena neuvádí, pouze to, že je na dotaz. Ostatně, Ferrari ani neuvádí cenu svých závodních speciálů.