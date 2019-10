Seat bude pohánět auta palivem ze skládek, chce tak snížit emise CO2

Španělská automobilka Seat se totiž až do roku 2023 zúčastní projektu Life Landfill Biofuel, který byl nedávno schválen Evropskou komisí. Cílem projektu je přitom vyrábět plyn z obnovitelných zdrojů, které se nacházejí v odpadech vyvážených na skládky komunálního odpadu.

Po recyklaci vyvezeného odpadu by se měl stát základní surovinou nového paliva běžný organický odpad, který se během 30 dnů začne transformovat a vytvářet tak plynnou směs - bioplyn. Tato směs je následně zpracována v rafinerii, kde dochází k jejímu očištění a navýšení metanu v objemu.

Výsledkem je plyn označovaný jako biometan, který má identické složení se zemním plynem. Ten přitom do automobilů tankujeme jako CNG - stlačený zemní plyn. Biometan pak stačí pouze stlačit a následně natankovat do vozu uzpůsobeného ke spalování CNG, což by nemělo trvat déle než 3 minuty. Výhodou biometanu oproti klasickému CNG jsou však nižší emise CO 2 a také titul „biopalivo,“ zatímco CNG je považováno za tradiční fosilní palivo.

Zapojení Seatu se přitom doslova nabízela, neboť žádná jiná evropská automobilka nemá tak širokou nabídku vozidel využívajících k pohonu právě CNG. Seatu se navíc v roce 2018 podařilo prodeje vozů na CNG ztrojnásobit a do budoucna se chystá navýšit jejich výrobu z 90 na 250 kusů denně.

Kromě toho je ale Seat také kompetenčním centrem koncernu Volkswagen pro technický vývoj alternativních pohonů na stlačený zemní plyn. Není tedy divu, že byl Seat v rámci programu koncernu Volkswagen na snižování emisí CO 2 pověřen výzkumem možného využívání biometanu jako alternativního paliva. Biometan by tak měl být tankován do čtyř testovacích vozidel, která budou po nájezdu 30.000 km prozkoumána a vyhodnocena.

Andrew Shepherd, ve společnosti Seat odpovědný za projekty v oblasti energií z obnovitelných zdrojů, zdůraznil, že „tento projekt nám umožní pokročit ve vývoji a výzkumu biometanu jako paliva. Naším nejvyšším cílem je zaručit nulovou bilanci emisí CO 2 a ochranu životního prostředí po celou dobu životního cyklu vozidla“.

V Evropě se v současnosti nachází okolo půl milionu skládek, které ale čekají velké změny. Evropská unie chce totiž do roku 2035 omezit množství komunálního odpadu, který lze na skládky ukládat, na 10 procent. Přeměna odpadů na biopaliva je tak pro automobilky jedním z možných řešení této ekologické výzvy.

Výzkum odpadu jako možného energetického zdroje, do kterého bude investováno 4,3 milionu euro (55 % z kasy EU), by však mohl kromě snižování emisí CO 2 představovat i zajímavou podnikatelskou příležitost. Podle Seatu dokonce existuje „velký potenciál pro zavedení certifikátů původu vyráběného biometanu, s nimiž by se mohlo obchodovat jako s certifikáty pro energii z alternativních zdrojů.“

Získávání biometanu ze skládek a jeho další využívání však není žádnou novinkou. Ve většině případů je však používána především k výrobě tepla nebo elektřiny. Například ve Švédsku je ale čištěn i na biometan a následně používán i k pohonu dopravních prostředků, včetně automobilů, autobusů nebo vlaků.