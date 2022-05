Šéf BMW M vysvětluje, proč u nového modelu dali přednost SUV před kupé

Společnost BMW M staví auta na základě sériových BMW. Jediným vlastním modelem byl sporťák M1 ze 70. let. Nyní se chystá nový vlastní model, ale tentokrát to bude SUV. Šéf BMW M vysvětluje proč.

Prvním vlastním modelem BMW M od představení M1 v 70. letech bude velké SUV s názvem XM, kterého se dočkáme ještě letos. Přestože se to s ohledem na zaměření společnosti na sportovně ražené vozy může zdát zvláštní, šéf BMW M, Franciscus van Meel, vysvětluje, že pro přípravu SUV místo výkonného kupé či sporťáku měli dobrý důvod.

V rozhovoru s kolegy z Autoblogu van Meel řekl: „V době uvedení M1 každá automobilka, která chtěla ukázat něco speciálního, postavila sportovní auto. Byl to segment, do kterého se všichni chtěli dostat. Když se dnes podíváte na největší, nejdůležitější a nejrychleji rostoucí segment, jsou to jednoznačně SUV. A ve srovnání s ostatními výrobci nám v nabídce M modelů taková vrcholná, výrazná a luxusní vlajková loď chyběla.“

BMW M proto v loňském roce představilo Concept XM. Vzhled produkční verze by se od konceptu neměl výrazně lišit, tudíž bude polarizovat názory podobně, jako některá další moderní BMW. S ohledem na pozici vlajkové lodi bude auto muset zaujmout také výkonem. O něj se postará plug-in hybridní pohonná soustava, jejímž základem bude nový zážehový V8. Kombinovaný výkon soustavy bude přibližně 650 koní.

K tomu van Meel připojil informaci, že pohonná soustava bude blíže dědictví divize M, než by se mohlo na první pohled zdát. „Během naší padesátileté historie jsme vždy sledovali, jakým směrem se vyvíjejí sériová auta a jakým směrem závodní speciály. Průběžně jsme kontrolovali, co by se jedna skupina mohla naučit od druhé. V tomhle přístupu pokračujeme s modelem XM – má plug-in hybridní pohon s osmiválcem, přičemž náš připravovaný závodní speciál kategorie LMDh bude také hybrid s osmiválcem. Je zřejmé, že když něco funguje v závodech, funguje to také ve výkonných sériových autech.“

Někdo by mohl namítat, že vhodnější vlajkovou lodí pro BMW M by bylo sportovní auto s motorem uprostřed. Trh je ale jinde. „Vezměte si Mercedes-AMG G63, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX a další. Tyhle výrazné vrcholné modely jsou vidět. Něco takového v nabídce BMW M zákazníkům chybělo. Po tom byla největší poptávka,“ uzavřel van Meel.