Šéfdesigner Volkswagenu pro Auto.cz: přesun stěračů na levou páčku zákazníci ocenili

Andreas Mindt se snaží uklidnit design Volkswagenu a ustoupit od jejich teslizace, která vedla k obřím displejům a úbytku fyzických tlačítek. Elektromobily by také neměly křičet do světa, že mají jiný pohon. V rozhovoru s Auto.cz vysvětluje proč.

Co říkáte na odklon Volkswagenu od ergonomie, jakou měl například Golf 7? Není v plánu nějaká míra návratu k tlačítkům?

Před zhruba deseti lety byl trend dělat vše jako na iPhonu nebo na displejích telefonů, a tento trend se promítl i do automobilového průmyslu. Z našich dat a zpětné vazby od zákazníků jsme ale zjistili, že tento přístup jim nevyhovuje. Proto se už s faceliftem Golfu 8 k tlačítkům vracíme. Také naše studie nebo koncept vozu ID.2all už kombinuje moderní a tradiční prvky. Kabina zahrnuje fyzická tlačítka a ovladače spolu s dotykovou obrazovkou, což reaguje na potřebu jednoduchosti a snadného ovládání.

Volkswagen ustupuje od teslizace svých modelů. Zjistil, že lidé nechtějí ufo Roman Šitner Novinky

Další věc je neustálé zvětšování obrazovek v interiéru. Ty už někdy připomínají spíše televizi. Nemůže dojít k jejich zmenšovaní? Nezjistili zákazníci, že na velikosti tolik nezáleží?

V posledních letech jsme sledovali trend zvětšování obrazovek v interiérech vozů. To bylo často vnímáno jako pokrok směrem k modernizaci a digitalizaci. Nicméně na základě zpětné vazby od našich zákazníků si uvědomujeme, že velikost displeje není jediným faktorem ovlivňujícím kvalitu uživatelského zážitku. Důležitá je především ergonomie, intuitivní ovládání a minimalizace rušivých vlivů během jízdy. Proto se zaměřujeme na optimalizaci velikosti a umístění displejů tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám řidičů a zvyšovaly bezpečnost. U některých modelů může skutečně dojít ke zmenšení přístrojového štítu nebo středového displeje, pokud to přispěje k lepší přehlednosti a ovladatelnosti. Naším cílem je najít rovnováhu mezi moderními technologiemi a praktickým využitím v každodenním provozu.

Říkáte také, že by elektromobily neměly svým vzhledem křičet, že jsou do zásuvky. Znamená to, že by do budoucna měli vypadat podobně jako auta se spalovacím motorem?

Přesně tak. To, co říkáme, je, že zpočátku si elektrická auta kupovali early adopters (lidé, kteří začínají nové technologie používat jako první, pozn. red), což bylo zhruba do osmi procent trhu. Tito zákazníci bývají náročnější na různé technologické prvky a infotainment. Nicméně jakmile tržní podíl překročil osm až deset procent, začali jsme pozorovat změnu. Lidé už nechtějí, aby jejich auta vypadala extravagantně nebo neobvykle; naopak preferují design, který více splývá s okolím a připomíná klasické vozy. Stejně jako u aut se spalovacím motorem necítí potřebu dávat najevo, že jezdí elektromobilem. Chtějí mít design, který se podobá běžným spalovacím vozům.

Koncern Volkswagen také u řady modelu nově sjednotil páčky pod volantem. Vpravo už je jen převodovka, vlevo je vše od blinkrů, přes světla, po stěrače a ostřikovače. Jak na to zákazníci reagují?

Myslím, že rozhodnutí odstranit pravou páčku a přesunout všechny funkce na levou páčku je přesně to, co naši zákazníci ocenili. Jsou s touto změnou spokojeni, a proto toto řešení zachováme i do budoucna.