Servis Alfa Romeo přiletí kamkoliv na světě za odpovídající úplatu

Koncern Stellantis před pár dny oznámil zformování odborného týmu, který se postará o servis vozidel Alfy Romeo po celém světě. Operativní uskupení primárně cílí na starší vozidla definující 112 let existence turínské automobilky, přednost dostanou klienti továrního programu Alfa Romeo Classiche. Zaměření na minulost má Alfě Romeo zajistit stabilní existenci v budoucnosti, myslí si její ředitel Jean-Philippe Imparato.

Organizovaná záchrana italského dědictví nemá hranic, globální program je stejně rozsáhlý jako drahý. Za odpovídající částku jsou renomovaní technici připraveni pracovat po celé zeměkouli, zájemce jen nahlásí typ vozu, zvolený typ druh certifikace nebo restaurování a zbytek zařizuje automobilka.

Velkorysá novinka spadá do pokračování programu provozovaného společností Stellantis od roku 2016. Majitelé vzácných verzí Alfa Romeo mohou oživit sbírky renovacemi doplněnými historickým rodokmenem automobilu nebo celé modelové řady. Podle mluvčího koncernu Nicka Cappy je program otevřený všem Alfám bez ohledu na místo určení.

Pověření mechanici jsou seznámeni s velkou pravděpodobností práce mimo Apeninský poloostrov, nadstandardní služba odpovídá ceně. Ceník nebyl upřesněn, řádově vysoké částky budou závislé na geografické poloze a náročnosti zásahu. „Ceny budou do značné míry záviset na objednaných certifikacích a na místě, kde se vůz nachází," potvrdil Cappa. Představenstvo automobilky spoléhá na movité sběratele vyžadující rychlé a prvotřídní služby bez ohledu na peníze.

Alfa Romeo nabízí dvě úrovně certifikace i restaurování. První možnost zvaná Certificate of Origin (Certifikát původu) ověří svěřenou Alfu prostřednictvím výrobních registrů a knih objednávek, kontrolují se sériová čísla, detaily interiéru a exteriéru potvrzené následně orazítkovaným certifikátem.

Druhý Certificate of Authenticity (Certifikát pravosti) je podrobnější a zároveň dražší. Kromě vrcholových představitelů značky se do prověrky pustí i oddělení Heritage. Specialisté auto proklepnou papírově a následně prohlédnou všechny části až do posledního šroubku. Precizní proces zakončuje opět udělení certifikátu v případě dodržení zásad originality.

Mimo potvrzení či vyvrácení exkluzivity je operativní tým určen k servisu, což zahrnuje vše od běžných úkonů údržby přes úzce zaměřené renovace po kompletní restaurování. Objednávky budou umožněny prostřednictvím oficiálního webu Alfy Romeo.