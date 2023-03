Škoda do roku 2027 převezme od koncernu VW vývoj přeplňovaných motorů TSI

Automobilka Škoda Auto převezme v rámci koncernu Volkswagen do roku 2027 zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. K atmosférickým benzínovým agregátům MPI tak přibere i vývoj přeplňovaných motorů TSI o objemu do 1,5 litru.

Do oddělení technického vývoje kvůli tomu přijme přes 100 kvalifikovaných pracovníků. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Na informaci upozornil deník Právo, podle něhož se chce koncern VW soustředit na vývoj elektromobilů a potřebuje si na to vytvořit prostor.

Motorová řada EA 211, která zahrnuje tří a čtyřválcové benzínové agregáty o objemu 1,0 až 1,6 litru, včetně hybridů, je aktuálně používána ve 48 modelech koncernových značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi a Cupra. V Mladé Boleslavi se část motorů této řady vyráběla od roku 2012 a dosavadní produkce dosáhla čtyř milionů kusů.

"Spalovací motory řady EA 211 charakterizuje vysoká účinnost, příkladná kultivovanost a nízká spotřeba paliva. Na těchto vlastnostech budeme dále stavět při vývoji atmosférických i přeplňovaných verzí, které mají před sebou zajímavou budoucnost na řadě světových trhů," uvedl vedoucí vývoje podvozku a agregátu Škoda Auto Martin Hrdlička.

Samotné rozšíření zodpovědnosti za vývoj motorů nebude podle tiskové zprávy bezprostředně znamenat rozšíření výrobních kapacit. Převzetí kompletní odpovědnosti za technický vývoj obnáší pro automobilku nejen samotný technický návrh konceptů motorů, ale také vyhotovení potřebné dokumentace a sériovou realizaci včetně emisních, funkčních a dlouhodobých zkoušek, které probíhají jak ve vlastní zkušebně Motorového centra, tak v emisní laboratoři Škoda Auto.

Součástí vývojového procesu je rovněž projektové řízení, které zahrnuje vývoj motorů nejen v EU, ale také v Číně, Indii, Jižní a Střední Americe a Jižní Africe. Vozy poháněné motory EA 211 se totiž prodávají na všech obydlených kontinentech, a tak musí vývoj zohledňovat také lokální, specifické požadavky těchto trhů.

Škoda má pro vývoj motorů k dispozici vlastní moderní motorovou zkušebnu otevřenou v roce 2014, ale také špičkově vybavenou emisní laboratoř s nejmodernější analytickou technikou. Na motorových brzdách provádí na 130 zaměstnanců testování 350 zkušebních motorů ročně. V emisní laboratoři, jejíž součástí jsou i čtyři klimatické komory, se uskuteční za rok až 8000 laboratorních testů.

Od roku 2021 má Škoda Auto v rámci koncernu Volkswagen na starosti rovněž vývoj nové globální platformy MQB A0 Global, včetně komplexního podvozkového systému, která bude určena pro vozy mimoevropských trhů. Nová platforma bude nástupkyní platformy, která je v současné době používána pro modely Kushaq a Slavia vyráběných v indické Púně. Na základě platformy MQB A0 Global budou v následujících letech vznikat nové vozy pro regiony Indie, Latinské Ameriky, Afriky a členských zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie. Škoda Auto však v poslední době spolupracovala i na vývoji modelů pro evropské trhy. Již v roce 2020 ji Volkswagen svěřil zodpovědnost za projekt společného vývoje nové generace modelů Passat a Superb.