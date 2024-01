Škoda Felicia jako nová! Za 26 let najela jen 15 tisíc kilometrů a je na prodej

Kultovní Škoda Felicia z konce devadesátých let je právě teď na prodej. Za červenou krásku zaplatíte více než 150 tisíc korun.

Pokud Česko má jedinou moderní automobilovou ikonu, je to extrémně populární Škoda Felicia. Dokonce i v dnešních dnech žije nespočet řidičů, co na jednu z nejdůležitějších škodovek všech dob nedají dopustit a nadšeně ji řídí i dnes. A to i s vědomím, že při srážce s nejnovějšími automobily není bezpečná a jednou za dva roky může mít fatální problém na STK i emisích. I dnes se však naštěstí dají najít až neuvěřitelně zachovalé kousky.

Na inzertním serveru Bazoš.cz jsme našli až unikátní červenou Felicii 1.3 MPi, která od roku výroby 1998 najela pouze 15 tisíc kilometrů! Správně jste poznali, že se jedná o vůz vyrobený po faceliftu s novou maskou, kapotou a předním nárazníkem inspirovaný designem tehdy zcela nové Škody Octavia. Prodávaný kousek, u něhož bohužel neznáme přesné datum výroby, navíc může být jeden z prvních.

Zásadní facelift původní Felicie se představil 12. února 1998 a největším technickým přínosem byla vylepšená antikorozní ochrana. Škoda novinku prezentovala jako „Felicii s novou tváří“ a dnes už si jen málo nadšenců vzpomene, že oproti výchozímu prvnímu modelu byla i delší – karoserie byla prodloužena o 28 milimetrů na výsledných 3883 milimetrů pro hatchback, na 4237 milimetrů pro kombi.

Prodávaná Felicia je i po více než čtvrtstoletí v provozu v autentickém originálním stavu včetně kompletních dokladů na přihlášení, dvou klíčů, faktury z nákupu v roce 1998 a původního technického průkazu. Jak sám prodejce uvádí, je ideální záležitostí pro sběratele nebo automobilová muzea.

Bohužel však není zadarmo. Za červenou Škodu Felicii ve stavu nového auta prodejce požaduje 169.000 Kč. Byli byste ochotni za ni tolik peněz zaplatit, nebo už je to až příliš?