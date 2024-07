Škoda Felicia ujela jen 12 tisíc km a může rovnou do muzea. Co říkáte na cenu?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladoboleslavská Škoda letos oslavuje 30 let od oficiálního představení i zahájení produkce novodobého modelu Felicia. Ten byl duchovním nástupcem předcházejícího favoritu a inspiroval se jménem elegantního kabrioletu z konce padesátých let. Moderní felicie se vyráběla až do roku 2001, kdy jí postupně nahradil model Fabia, a ještě deset let poté byla nejčastějším autem na českých silnicích. Vždyť byla ohromně úspěšná a během sedmileté výroby vzniklo 1.420.441 kusů!

V současnosti se felicie na našich silnicích objevují v menším počtu, ale v inzerci jich je stále až nespočet, a dokonce se občas objevují i nezvykle zachovalé kousky v originálním stavu. Jeden z nich se právě teď objevil v tuzemské inzerci a zaujme počtem najetých kilometrů i cenou. Za bezmála 150 tisíc korun si totiž můžete koupit zcela originální kousek roku výroby 1999, který za jedno čtvrtstoletí v provozu najel pouhých 12 tisíc kilometrů.

V inzerátu se dokonce píše, že prodávaná felicie je dodnes obuta na pneumatikách z továrny a původní jsou i všechna okna. Už na první pohled si přitom můžete všimnout, že jde o model po faceliftu s novější maskou chladiče inspirovanou tehdy novou octavií. Málo viditelnou novinkou modernizace bylo i prodloužení vozu o 28 milimetrů na výsledných 3883 milimetrů. Automobilka současně zapracovala i na kvalitnější antikorozní ochraně.

Video se připravuje ...

To je jeden z největších problémů felicií – rez se pravidelně objevuje hlavně na pátých dveřích zavazadlového prostoru v oblasti příčné lišty, lemech zadních blatníků a dalších částech karoserie nebo výfuku. Čas od času se objevují i problémy se snímačem otáček motoru nebo zatuhlým řazením kvůli odhalenému kloubu pod podlahou, na nějž se postupně nanášejí nečistoty. Dodnes však felicie přitahují chudší zájemce hlavně pro levný a jednoduchý servis.

Vraťme se však k zachovalému prodávanému kousku, protože ten těmito bolestmi pravděpodobně netrpí. Pod kapotou má atmosférickou zážehovou čtyřválcovou třináctistovku Š 781.136 MPI o 50 kW (68 koních). S takovou silou disponuje zrychlením z 0 na 100 km/h za 13,5 sekundy, maximální rychlostí 160 km/h a udávanou tabulkovou spotřebou 6,7 l/100 km.

A za jakou cenu se Škoda Felicia 1.3 MPI ve velmi dobrém stavu prodává? Prodejce z Ostravy jí inzeruje za 148.000 Kč a dodává, že k vozu jsou i původní dobové státní poznávací značky, povinná výbava, dva klíče, servisní kniha i manuál. V budoucnu bude tomuhle konkrétnímu kousku nejlépe ve sbírce nějakého nadšence.