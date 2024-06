I Škoda Felicia může být super auto na léto. Tohle jsou ty nejlepší verze

Poslední škodovka postavená na českém podvozku byla po celou úspěšnou kariéru především rodinným autem. O to víc udivuje fakt, že se pokusila proměnit i v kabriolet, a to dokonce třikrát! Všechny více či méně obnažené kreace na bázi felicie nyní vyzkoušíme.

Líbivé a skromné Škodě Felicia jsme se na auto.cz věnovali mockrát. Ačkoliv u nás stále patří k nejrozšířenějším klasickým autům, na nějaký čas se s ní rozloučíme, a to velmi stylově. K létu totiž patří kabriolety – a malá škodovka ze sebe dokázala shodit střechu nejen prostřednictvím své automobilky, ale i díky zahraničnímu importérovi a nezávislému českému úpravci hned třikrát. Každá z těchto malosériových je přitom už dnes vzácností, výskytem odpovídající luxusnímu modelu Laurin & Klement. Všechny kabriolety na téma rodinného českého pokladu jsme proto exkluzivně sezvali na jedno společné prosluněné místo, abychom zjistili, který z nich dopřeje posádce nejlepší letní zážitky.

Z království u Benešova

Do Retroautomuzea ve středočeských Strnadicích často jezdíme v napjatém očekávání novinek, kterých zde každoročně přibývají desítky. Nakonec nás ale při procházení dlouhými řadami automobilových exponátů většinou políbí múza a zrodí se nějaký neotřelý a nečekaný nápad. Naposledy jsme třeba před čtvrtrokem dorazili omrknout raritní německý terénní kabriolet na základech Lady Niva. Přijeli jsme poslední generací Saabu 9-5 NG a zdejší ředitel Libor Kucharski nás při té příležitosti střelhbitě seznámil s českým předchůdcem švédského sedanu, unikátně pocházejícím z české hradní služby.

Teď tu zase stojíme mezi stále populárnější Felicií Fun a vzácným kabrioletem od mělnické společnosti MTX. A jen tak mimochodem si vzpomeneme ještě na unikátní Felicii Blue Sky se shrnovací střechou Webasto. „Tu tady máme taky,“ usmívá se šibalsky Libor a už nás vede k dalšímu zdejšímu cennému exempláři. Když si pak zanedlouho prohlížíme trojici felicií s volným nebem nad sedadly hezky seřazenou vedle sebe na parkovišti, uvědomujeme si, jak zcela nejednotné představy o létě stráveném „nahoře bez“ mívají jednotliví automobiloví úpravci. Žádný z těchto výtvorů sice nepředstavuje pravověrný kabriolet v učebnicové podobě, přesto mají všechny nezměrné kouzlo osobitosti a uchvátit dokážou i dvě desetiletí po ukončení výroby klasického jednoduchého českého auta.

Fun nabídkou neostrouhal

Škodovka překvapivě využila pro největší perlu řady Felicia základní stavební kámen ve formě nákladního pickupu. Díky veselému motivu čalounění, zářivě žlutému laku, sytě křiklavým plastovým doplňkům – dostupným ve žluté, zelené či oranžové barvě – či výklopné zadní stěně kabiny skrývající druhou řadu sedadel z něho postavila velmi atraktivní auto. Jenže pro volnočasové účely si je pořídil málokdo, aspoň u nás mělo stejně většinou před sebou život těžkého pracanta.

Aby byla tehdejší nabídka opravdu komplexní, jako pohonnou jednotku si mohl zájemce zvolit cokoliv z tehdejší motorové palety: buď tradiční český hliníkový čtyřválec 1.3 MPI o výkonu 50 kW, nebo německou osmiventilovou šestnáctistovku dosahující 55 kW, případně i hmotnou, ale úspornou vznětovou devatenáctistovku s výkonem 47 kilowattů. Základní třináctistovka byla pod kapotou tohoto vozu vždy nejvzácnější, auto na fotografiích se jí však nevyhnulo.

Celkově bylo Felicií Fun mezi lety 1997 až 2000 vyrobeno skromných 3992 kusů. Není divu, že dnes představuje jednu z nejvzácnějších a nejžádanějších škodovek porevoluční éry. Kabina byla zvláštní tím, že model Fun byl koncem devadesátek jedinou škodovkou homologovanou jako čtyřmístná.

Technické údaje Škoda Felicia Fun Motor atmosféricky plněný čtyřválec vpředu, rozvod OHV, nepřímé vícebodové vstřikování benzinu MPI Objem 1289 cm3 Výkon 50 kW při 5000/min Točivý moment 106 N.m při 2600/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2450 mm Vnější rozměry 4245 x 1680 x 1465 mm Ložná plocha 85 x 100 mm Největší rychlost 156 km/h Zrychlení 0-100 km/h 14,0 s Normovaná spotřeba 7,4 l/100 km Objem nádrže 42 l Rok výroby 1998 Cena 340 900 Kč

MTX světovým unikátem

Stejný počet cestujících naložila na palubu také vlastní kreace firmy MTX, jež ale v roce 1997 použila za sériový základ běžný hatchback. Přestože mělnického úpravce znají sběratelé škodovek především jako tvůrce stylového dvoudveřového kabrioletu na bázi rapidu a snad ještě působivějšího roadsteru vytvořeného z favoritu, v tomto případě mělnická firma postavila téměř celosvětový unikát. Znáte snad jiný kabriolet, který se může pochlubit čtveřicí bočních dveří?

Karoserie ze sériového hatchbacku byla tehdy vyztužena zesílenými prahy a dvěma novými příčníky. Střešní látka má třívrstvou strukturu. Designový návrh vozu kdysi připravil profesor Pavel Škarka ze zlínské katedry designu VŠUP, celkovou konstrukci úpravy měl na starost Ivan Solfronk.

Navenek sice obnažená felicia vypadá působivě, kouzlo má dokonce i s nataženou střechou, jenže praktická stránka věci je daleko horší. Zadní bezrámové dveře mohli konstruktéři klidně zahladit, při jejich otevření se nad nimi vytvoří nehezký zadní zub, který navíc znepříjemňuje nastupování. Nejenže cestující ohrožuje rizikem úrazu, ale navíc využitelnost zadních sedadel omezuje jen na konfekční postavy s akrobatickým nadáním. Sedět vzadu je navíc za trest, opěradla svírají se sedáky pravý úhel. Zkuste si takto s límcem stažené střechy vlajícím okolo krku zdolat pár kilometrů…

Technické údaje MTX Cabriolet Motor atmosféricky plněný čtyřválec vpředu, rozvod OHC, nepřímé vícebodové vstřikování benzinu MPI Objem 1598 cm3 Výkon 55 kW při 4500/min Točivý moment 135 N.m při 3500/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2450 mm Vnější rozměry 3855 x 1635 x 1425 mm Zavazadlový prostor neudán Největší rychlost 170 km/h Zrychlení 0-100 km/h 13,0 s Normovaná spotřeba 7,6 l/100 km Objem nádrže 42 l Rok výroby 1997 Cena 467 300 Kč

Blue Sky pod webastem

Felicia Blue Sky platí za nejvzácnější sériový akční model. U nás jsme ji kvůli mizivé poptávce bohužel novou nikdy koupit nemohli, celá produkce byla určena na export do Německa. Od ostatních felicií se na první pohled liší černou střechou. Nejde však o žádný polep, ve skutečnosti halí kabinu velkoplošné střešní okno z produkce věhlasné společnosti Webasto. Její roletka se i u takto jednoduchého auta otevírá elektricky pomocí tlačítkového panelu. Podle našich informací je unikátní felicia v současných českých registracích zastoupena zhruba třiceti kusy, z nichž má funkční elektrické stahování střechy zhruba třetina. Vzácnost modelu Blue Sky už si jeho dnešní majitelé bohužel často ani neuvědomují, mnohdy tak jezdí s ostudně popraskaným, případně napevno zalepeným střešním plátnem. My však máme velké štěstí, zelený kousek ze strnadické sbírky je stále plně provozuschopný.

Výbava Felicie Blue Sky plně odpovídá tehdejším náročným požadavkům německého trhu, pod kapotou tak nacházíme silnou šestnáctistovku místní produkce, vůz je nakonfigurován ve vyšší specifikaci GLX s nalakovanými doplňky karoserie, oběma čelními airbagy, tehdy nikterak běžným ABS, a nadto příplatkovými litými koly. Jak velké překvapení proti drahému kabrioletu MTX, vycházejícímu v tomto případě jen z chudé varianty LX…

Technické údaje Škoda Felicia Blue Sky Motor atmosféricky plněný čtyřválec vpředu, rozvod OHC, nepřímé vícebodové vstřikování benzinu MPI Objem 1598 cm3 Výkon 55 kW při 4500/min Točivý moment 135 N.m při 3500/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2450 mm Vnější rozměry 3883 x 1635 x 2450 mm Zavazadlový prostor 272 l Největší rychlost 162 km/h Zrychlení 0-100 km/h 13,5 s Normovaná spotřeba 6,7 l/100 km Objem nádrže 42 l Rok výroby 1999 Cena 22 439 DM

Jsou to ještě felicie?

S Liborovou pomocí stahujeme z obou zmíněných modelů plátno, v případě modelu Fun odsouváme do letní pozice zadní stěnu kabiny s integrovanými sedadly a se stoupajícím sluncem s vozy postupně absolvujeme testovací jízdu.

Jako první vyráží na trať žlutá Felicia Fun. Za jejím volantem si však letní pohodu ani neuvědomujeme, uzavřená přední část kabiny se žlutým čalouněním připomíná spíše vyšperkovaný pickup. Větru ve vlasech si zde užijí pouze zadní cestující. Do auta za běžných rychlostí ani nijak citelně neprofukuje, dojem z letního cestování je zkrátka tak nějak polovičatý. Přesto jde o stylové auto, za nímž se spousta lidí ráda otočí.

Podstatně žhavější letní dojmy cestujícím zprostředkovává Felicia Blue Sky, jejíž rozměrná střecha už dopřává účinkování hřejivých slunečních paprsků celé posádce. Vítr si lehce pohrává s vlasy všech cestujících, žádné nepříjemné ruchy do interiéru nepronikají. Působivý je především pohled nahoru, kde se nad hlavami cestujících rozprostírá volné nebe. Škoda jen, že i v nejzazší pozici plátno čtvrtinově zakrývá otvor, není už totiž kam odsunout. V zatáčkách tak zadní cestující kličkují mezi světlem a stínem. Dojem z kabrioletu narušují rovněž příliš široké střešní sloupky, přesto působí celá konstrukce dotaženě a profesionálně. Není divu, vždyť Škodovka tento model oficiálně prodávala přes svoji dealerskou síť. Dovozce si však vyhradil právo využití některých vlastních výbavových prvků, místo tradičních rádií Blaupunkt či Grundig se tak model Blue Sky oficiálně dodával s autorádii Clarion. O limitované nabídce shrnovací felicie svědčí skutečnost, že na západoevropský trh byly celkově dodány jen necelé čtyři stovky kusů.

Nejlépe se přední cestující cítí v kabrioletu MTX. Pocity za jízdy v první řadě jsou zde srovnatelné se soudobou konkurencí v podobě větších kabrioletů, jako Volkswagen Golf nebo Ford Escort. Oblouk atmosféru v kabině nikterak nenarušuje, vpředu o něm prakticky nevíte. Horší situace však vládne vzadu, kde je každý kilometr pro posádku utrpením. Natolik nepřirozeně vzpřímenou pozici sezení žádné jiné auto nenabídne, u Metalexu se měli i u felicie raději držet myšlenky původního dvoumístného roadsteru, kterou tak úspěšně uplatnili při přestavbě favoritu. Ten si navíc z mělnické dílny odvezl obrovský zavazadlový prostor. Felicia si ve verzi kabriolet sice ponechala původní objem, ale platí to pouze do výšky zadních svítilen. Proti působivému dvoumístnému favoritu ani otevřenému elegantnímu rapidu z 80. let tak poslední přestavba škodovky od společnosti MTX nikoho příliš neoslnila. O to více se ale o ni jednou budou rvát sběratelé. Zběsilý hon už začal.

Tohle už nikde nekoupíte

Všechny tři vyletněné modely felicie představují dodnes atraktivní a sběratelsky zajímavá auta. Jenže horší situace nastává při jejich pořizování. Na český kabriolet MTX rovnou zapomeňte, v inzerci jsme na něj nenarazili dlouhé roky. Více štěstí můžete mít s Felicií Blue Sky, aktuálně je jeden hezký kousek za přijatelných 75.000 Kč na prodej. Největšímu zastoupení se sice těší pickup Fun, jenže prodávající už moc dobře vědí, jak silný je zájem. Za sumy lehce přes sto tisíc tak koupíte zbídačené vyžilé dříče, zachovalé Felicie Fun už se nestydí cenově konkurovat třísettisícovým garde či rapidům.