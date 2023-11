Mladoboleslavská automobilka má velmi nabitou druhou polovinu roku. Po mírných modernizacích modelu Kamiq a Scala začátkem října představila druhou generaci svého největšího SUV Kodiaq. Jeho současné provedení je v letošním roce s 81.200 exempláři po octavii (145 tisíc aut) a kamiqu (85.300 vozů) třetí globálně nejoblíbenější škodovkou.

Teprve ve čtvrtek se navíc světu ukázalo čtvrté vydání Škody Superb, kterou mnozí považují za tu „správnou“ vlajkovou loď, ačkoliv za prvních devět letošních měsíců se 50.400 prodanými vozy se zatím v rámci portfolia Škodovky krčí až na sedmém místě. Budoucnost zkrátka klasickým karosářským variantám moc nepřeje. Na trvalém vzestupu už delší dobu jsou naopak automobily s vyšší světlostí, které se automobilky snaží více či méně povedeně zkřížit s jinými druhy a vytvořit například tzv. SUV kupé.

Česká značka s touhle variantou přišla u první generace kodiaqu, ovšem pouze pro čínský trh. Škoda Kodiaq GT se ovšem v rámci individuálních dovozů dostala i do naší kotliny, kde jsme ji stihli otestovat. Už oficiálně pak mohou tuzemští zákazníci objednat elektrický Enyaq Coupé, který byl na našem trhu dlouhou dobu k dispozici pouze ve špičkové variantě RS s výkonem 220 kW, jež po nedávné technické modernizaci posílila o třicet kilowattů.

S novým vydáním Škody Kodiaq se proto rozšíření nabídky o další derivát přímo nabízí. Ačkoliv vůz hraje spíše na rodinnou notu, silueta s rychle padající linií střechy by mu mohla slušet. Jak by asi taková sériová podoba Kodiaqu Coupé vypadala, ostatně nastínil nezávislý designér X-Tomi Design z Maďarska. Kvůli nízké zadní části by sice za oběť padla volitelná třetí řada sedadel, to by však zájemcům nevadilo. Ve srovnání s běžným provedením by podvozek mohl být naladěn na tužší notu, což by pomohlo v zatáčkách. Jiného nastavení by se teoreticky dočkaly i nové adaptivní tlumiče pérování DCC Plus s dvěma nezávisle řízenými ventily k oddělení odskokového a kompresního stupně odpružení. To by však z technické stránky byla asi nejvýraznější změna.

Motorová paleta by totiž zůstala totožná, možná s výjimkou nejslabších jednotek 1.5 TSI a 2.0 TDI se 110 kilowatty. Zůstal by tudíž čtyřválec 2.0 TSI se 150 kW, vrcholný diesel 2.0 TDI se 142 kilowatty a zcela nový plug-in hybrid 1.5 TSI (150 kW) s velkým akumulátorem s kapacitou 25,7 kWh a dojezdem přes 100 km.