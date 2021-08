Škoda oprášila své klasiky na veteránské akci. Prohlédněte si fotogalerii a video

Veteránská akce Sachsen Classic 2021 se konala od 19. do 21. srpna a několik veteránských kousků z mladoboleslavského muzea bylo ozdobou 170členného startovního pole. Škodovka vyslala do „boje“ celkem pět historických vozů, které absolvovaly trasu ze Zwickau do Krušných hor a Drážďan. Z Drážďan se následně pokračovalo do Mladé Boleslavi, konkrétně přímo do sídla Škodovky.

Z našeho integrovaného automobilového newsroomu se akce zúčastnili kolegové Vladimír Kadera z Autorevue.cz a Tomáš Hadač z časopisu Svět motorů ve voze Škoda 1100 MBX De Luxe. Na jejich postřehy a osobní zážitky přímo z jednotlivých etap se můžete těšit ve výše zmíněných publikacích. Do té doby nasajte atmosféru povedené historické akce skrz přiložené fotografie.