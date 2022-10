Škoda Vision 7S v sériové podobě. Bude velké SUV vypadat takto?

Škoda chce do roku 2026 představit trojici nových elektromobilů. Bude mezi nimi také rodinné SUV, na jehož příjezd česká automobilka láká konceptem Vision 7S.

Vision 7S Škoda odhalila na konci srpna jako vizi sedmimístného elektrického SUV, které mělo ukázat hlavní prvky nového designového jazyka mladoboleslavské značky. Auto zaujalo také délkou přesahující pět metrů, pokud bychom ho srovnali s produkčními modely, pak zjistíme, že v tomto ohledu výrazně překonává také až sedmimístný Kodiaq - ten je dlouhý 4697 mm.

Kromě rodinného SUV elektrická ofenzíva zahrnuje ještě městský crossover a kompaktní "es-ú-vé". Očekává se, že největší z chystaných elektromobilů, tedy produkční verzi konceptu Vision 7S by Škoda měla představit ve druhé polovině roku 2025, v roce 2026 by se novinka měla objevit u prodejců.

Přestože do příjezdu sériové Škody Vision 7S zbývá ještě několik let, můžeme díky studii už nyní odhadovat, jak bude elektrické rodinné SUV vypadat. Krátce po premiéře konceptu jsme to ostatně zkusili.

Nyní se odlišná vize produkční podoby Škody Vision 7S objevila na webu Kolesa. Návrh samozřejmě zřetelně vychází z designové studie, je ovšem poněkud "civilnější". Všimnout si můžeme tradičněji tvarovaného předního nárazníku, vůz má standardní vnější zpětná zrcátka, nemá tak výrazné prolisy ve spodní části dveří, dveře jsou pochopitelně standardní s klasickým způsobem otevírání, změnily se také sloupky. Pohled na zadní partie bohužel vize nenabízí.

Zůstala pro nový designový jazyk charakteristická příď s novým uspořádáním světlometů, mezi moderní prvky patří zapuštěné kliky.

Líbilo by se vám, kdyby produkční Škoda Vision 7S vypadala takto?