Škoda Vision 7S vykreslena v sériové podobě. Koukáme na budoucí elektrický Kodiaq?

Mladoboleslavští nás upozornili, že produkčního auta vycházejícího z konceptu Vision 7S se dočkáme nejdříve za několik let. Přesto se můžeme podívat, jak by asi mohlo vypadat.

Samozřejmě je to zásluhou nezávislého tvůrce, konkrétně našeho kolegy a grafika Honzy Lušovského. Škoda představila koncept Vision 7S tento týden, je to studie nabízející pohled na nový designový jazyk značky a několik chytrých nápadů, za které bychom se vůbec nezlobili v sériové produkci. Kromě toho automobilka představila také nové logo.

Škoda chce do roku 2026 představit trojici nových elektromobilů. Malý městský crossover, kompaktní SUV a sedmimístný rodinný přepravník po vzoru výše zmíněného konceptu. Byť jeho příjezd očekáváme až za několik let, rádi zkusíme odhadnout, jak by takové auto asi mohlo vypadat.

Tvůrce nám detailně popsal všechny provedené změny. Můžeme si všimnout, že přední maska má orámování a je o něco vyšší. Mírně je upraven rovněž tvar předních světel, naznačené písmeno T je méně zřetelné. Jiná je rovněž grafika svítilen vzadu. Mezi další „sériové“ úpravy patří tradiční sloupky dveří a tedy i klasické otevírání. Zároveň vůz dostává běžná zpětná zrcátka namísto kamer. A chybět nesmí ani zadní stěrač.

Dlužno říct, že naše přetavení konceptu do produkční podoby vychází jen a pouze z fantazie grafika. Uvidíme, jak nakonec „elektrický Kodiaq“ (byť koncept je s délkou přes pět metrů ještě výrazně větší) bude vypadat. Dozvědět bychom se to měli nejpozději za čtyři roky.