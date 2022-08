Skutečně čínský průlom? Great Wall se domluvil s jedním z největších evropských dealerů

Společnost Great Wall, jeden z největších výrobců automobilů na čínském trhu, měla podle informací kolegů z Auto News uzavřít strategickou spolupráci s největším dealerem automobilů na evropském trhu, společností Emil Frey, která se tak stane distributorem nových vozů značek Ora a Wey na starém kontinentu.

Čínská společnost zveřejnila svůj záměr vstoupit na evropský trh již během loňského veletrhu mobility IAA v Mnichově, kde také poodhalila svou strategii. Čínské značky by zákazníky měly oslovit jak prý prémiovými plug-in hybridy, tak dostupnými kompaktními elektromobily.

Prvním evropským trhem, kde budou novinky dostupné, se stane Německo. V Mnichově navíc od loňského roku sídlí také evropská pobočka společnosti Great Wall, která by měla zaměstnávat okolo 300 lidí.

Podle informací kolegů z Automobilwoche prý čínská společnost původně zvažovala výstavbu vlastních dealerství, nakonec se ale rozhodla spojit se společností Emil Frey, která může nabídnout obrovskou prodejní a servisní síť nebo zkušenosti s distribucí dílů a uváděním nových značek.

A na co se vlastně můžeme těšit? Značka Ora by měla na evropský trh uvést dostupný elektromobil Funky Cat EV, jehož vstup na německý trh se očekává v posledním čtvrtletí tohoto roku. Prémiová značka Wey by pak zákazníkům měla nabídnout plug-in hybridní SUV Coffee 01.

Německý trh sice bude první, rozhodně by však neměl být poslední. Obě značky totiž podle dostupných informací jednají o rozšiřování strategické spolupráce s cílem dostat vozy na další evropské trhy.

„Pro Great Wall Motor se jedná o milník na cestě do Evropy. Tento projekt spolupráce s Emil Frey nastavuje kurs pro náš vstup na trh a cestu zákazníkům,“ měl podle Auto News uvést Xiangjun Meng, vedoucí Great Wall pro evropské trhy.