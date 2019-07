Skvělý benzinový pětiválec emisní normy nezaříznou, slíbilo Audi. Dostane jej i Cupra či VW?

Fungování 2,5litrového pětiválce Audi vyladěného na výkon 294 kW a 480 newtonmetrů točivého momentu jsme si pochvalovali už mnohokrát, kupříkladu v testu Audi RS3. Tento skvělý benzinový motor nám v redakci dělá společnost i v těchto dnech, kdy zkoušíme Audi TT RS. A opět jsme z něj nadšeni.

Není to ale jen o našich subjektivních pocitech. Vždyť tato pohonná jednotka dominovala soutěži International Engine Of The Year Awards devět let po sobě. Až letos našla přemožitele v podobě 2,5litrového plochého čtyřválce Porsche Boxsteru S či Caymanu S.

Ani vítězné vavříny ale motoru v nejisté automobilové době nezajišťují setrvání v nabídce. Jeden čas se hodně spekulovalo o tom, že se s pětiválcem budeme muset rozloučit, aby automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku splnila stále se zpřísňující emisní normy. Generální ředitel Audi Sport Oliver Hoffmann však v rozhovoru s australskými médii uklidnil situaci a řekl, že v dohledné době motor zůstane.

Šéf sportovní divize se nechal slyšet, že jednotka bude vyhovovat přísnějším emisním normám, protože „na dosažení těchto požadavků mají velmi dobrý koncept“. Žádné další podrobnosti ale zatím neprozradil. Projektový manažer divize Sebastian Grossert dále uvedl, že Audi na tom, aby pětiválec splňoval emisní limity, pracuje už zhruba rok. V příštích letech by se měl opět objevit v modelech jako RS3 Sportback a RS3 Sedan, ale třeba i Q3 RS.

Na technické podrobnosti a inovace motoru si ještě musíme počkat. Hovoří se o tom, že se z pohonného ústrojí stane mild-hybrid s nižšími emisemi, jiní zase spekulují, že si Audi pomůže deaktivací válců.

S potvrzením budoucnosti pětiválce se opět nabízí otázka, zdali se neobjeví pod kapotou ostrého Volkswagenu Golf R. Zástupci Audi se sice dříve nechali slyšet, že motor je jejich vlastní záležitostí, přístupnost dalším automobilkám ale rozhodně není vyloučena. Ostatně o pětiválci v útrobách se spekuluje také v souvislosti s Cuprou Formentor, tak se nechme překvapit…