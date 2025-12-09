Smart má nový model se spalovacím motorem. Konkurovat může Škodě Superb
Značka Smart patřila mezi ikony evropského automobilového průmyslu. Přechod na elektromobilitu ale nezvládla a dnes jsou její vozy vyvíjeny i vyráběny v Číně u Geely. Místo malých městských vozítek tak dnes Smart uvádí SUV a nově i sportovně laděný sedan.
Rok 2019 byl pro značku Smart, založenou v roce 1994, přelomový. Od té chvíle přestala nabízet vozy se spalovacími motory, ale zejména se stala společným podnikem mezi Mercedesem a čínským Geely. Pod novým vedením se vývoj i výroba vozů Smart postupně přenesla do Číny, zatímco Mercedes je zodpovědný za design a prodej vozů mimo Čínu.
Z původní myšlenky Smartu ovšem moc nezůstalo. Automobilka založená pro výrobu malých městských vozítek se vydala cestou velikých elektrických SUV, přičemž to největší je rozměrově podobné Škodě Kodiaq. Návrat malého městského elektromobilu se stále plánuje, značka však zatím nemá ani koncept.
Místo toho se Smart nově dočkal svého prvního sedanu. Rozměrově se přitom také nedržel zkrátka, protože s délkou 4906 mm přerůstá o 2 mm i poslední Škodu Superb. Vcelku pohledný sedan si osvojil nový designový jazyk, který dost vybočuje od zbytku současné nabídky.
Kabinu zatím Smart neukázal, očekávat se dá stejný moderní přístup, jaký má zbytek nabídky. Boule s lidarem nad čelním oknem ukazuje přítomnost pokročilejšího systému autonomního řízení. Z některých úhlů může auto trochu připomenout Xiaomi SU7, z jiných nový Mercedes CLA, který je ale výrazně menší.
Na rozdíl od něj má Smart #6 zatím pouze plug-in hybridní pohon nazvaný EHD. Ten už letos debutoval ve velkém SUV #5 a znamenal návrat Smartu ke spalovacím motorům. Novinka stojí na stejné platformě GEA Evo od Geely jako pětka.
Základem pohonu NordThor Hybrid 2.0 je přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka s výkonem 120 kW a elektromotor zabudovaný ve třístupňové multimódové převodovce. Celkový výkon hybridního systému je 320 kW, čistě elektrický dojezd je 285 kilometrů. Baterie je pravděpodobně 41,5 kWh, podobně jako v SUV, a dodávat ji mají CATL a SVOLT. Z 10 do 80 % se má nabít za méně než 20 minut. Celkový dojezd má být až 1810 kilometrů, ale v nepřesném čínském cyklu CLTC.
Uvedení na čínský trh se počítá počátkem příštího roku. Všechny moderní modely Smartu se dostaly také na evropský trh a koupit se dají i u nás. Jestli to čeká i první sedan značky, se teprve ukáže. Automobilka prozatím pouze zveřejnila fotky a pár informací o technice, oficiální představení se ale teprve chystá.
Zdroj: Smart, zdroj foto: Smart, zdroj videa: auto.cz