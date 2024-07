Spolehlivé, dokud nepřijde kutil. Tesla varuje před šálením nabíječek

Omotávání nabíjecí zástrčky mokrým hadrem sice může v horkých dnech zvýšit rychlost nabíjení vašeho elektromobilu, ale vytváří to riziko přehřátí a poškození stojanu i auta.

Stejně jako je tankování konvenčního auta po technologické stránce jednoduché – z hadice teče kapalina do nádrže – je nabíjení elektromobilu složité, protože mezi autem a stojanem probíhá hromada komunikace o napětí, proudu, stavu nabití či teplotě různých součástí. Je to třeba kvůli bezpečnosti; v horkých dnech jde hlavně o teplotu.

Teplotní čidla na řadě míst, zejména v zástrčce, mohou při zjištění vysoké teploty omezit nabíjecí výkon, protože čím vyšší výkon, tím víc se součásti nabíjecího řetězce zahřívají. Lidé však – tentokrát to jsou majitelé vozů značky Tesla, ale nedivili bychom se, kdyby to zkoušeli i řidiči jiných aut – vidí jen nízkou hodnotu nabíjecího výkonu, a tak našli zlepšovák, jak v horkých dnech výkonu pomoci. Omotávají zástrčku mokrým ručníkem.

Ten dokáže zástrčku ochladit, aby se vůz nabíjel rychleji. Ošálí totiž čidla, aby si myslela, že skutečná teplota je nižší. Jenže to má poměrně velká úskalí, jak nastiňuje vyjádření automobilky Tesla pro web Electrek: „Obalení kabelu mokrým hadrem (…) narušuje funkčnost sledování teploty a vytváří riziko přehřátí a poškození.“

Co tedy dělat, když se váš elektromobil v horkém počasí nabíjí pomaleji, než by měl? Nejlepší je prevence ve smyslu připojení auta ke stojanu, který je ve stínu, nebo aspoň zaparkování tak, že bude ve stínu zásuvka, je-li to možné. Mimo přímé slunce jsou teploty přeci jen nižší. Když už stojíte na slunci, jediné správné řešení je prostě akceptovat, že u stojanu budete čekat déle.

Samozřejmě by nejen proti slunci pomohlo, kdyby nabíjecí místa byla pod střechou stejně jako výdejní stojany benzínu a nafty, ovšem ve většině případů tomu tak není.