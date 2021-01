Spolupráce Apple a Hyundai je prý téměř jistá, koncept se očekává příští rok

Krátce po potvrzení zpráv o probíhajících jednáních mezi technologickým gigantem Apple a automobilkou Hyundai se vynořily další zajímavé spekulace. Podle webu Reuters, který cituje jihokorejské noviny Korea IT News, by totiž dohoda mezi Apple a Hyundai mohla být uzavřena již v březnu tohoto roku a výroba automobilu by mohla být zahájena již v roce 2024.

Ani jedna společnost se k novým spekulacím prozatím nevyjádřila, s ohledem na dříve potvrzená jednání by však podobný scénář nemusel být zcela nesmyslný. Jednání by však stále měla být v úvodní fázi.

Korea IT News ovšem přidaly ještě jednu zajímavou spekulaci, která se vztahovala k výrobě nového vozu. Ta by totiž mohla probíhat v americkém závodu Kia, ležícím v Georgii, nebo ve zcela novém americkém závodu automobilky Hyundai. Jeho roční kapacita by se měla pohybovat okolo 400.000 automobilů, přičemž asi 100.000 z nich by mohl být právě společný projekt Apple a Hyundai.

Tato spekulace však byla později odstraněna – podle Reuters zřejmě až příliš předbíhala. Ostatně v současnosti ještě ani pořádně nevíme, kdy vlastně nový projekt Apple Car poprvé uvidíme. Zatímco některé spekulace hovořily o představení konceptu již v tomto roce, podle Reuters by se měla premiéra konceptu uskutečnit v roce 2022.

O samotném automobilu pak máme opět jen kupu spekulací. S největší pravděpodobností však půjde o elektromobil, který nabídne sofistikované technologie – včetně určitého stupně autonomního řízení. A na rozdíl od řady automobilek si navíc Apple nejspíš pořádně ohlídá jeho software.