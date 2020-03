Sportovní VW Golf 8 nafocen bez maskování. Ale co je zač?

Minulý týden představil Volkswagen peprnější varianty modelu Golf osmé generace. Seznámili jsme se s verzemi GTI, GTD a plug-in hybridním GTE. Všechna tato provedení se měla představit na ženevském autosalonu, který byl ale v pátek kvůli koronaviru zrušen. Nejostřejší „erko“ dorazit nemělo, jeho debut se očekává až v létě.

Na sociálních sítích se teď objevily snímky sportovního Golfu 8, jehož identita ale zatím zůstává tajemstvím. Někteří říkají, že jde právě o „erko“, jenže po stranách nárazníku chybí otvory pro přívod vzduchu. Přední nárazník je vypůjčený od GTI, modrá linka nad světlomety zase avizuje hybridní techniku v útrobách, tedy verzi GTE.

Na to upozorňuje jeden ze všímavých čtenářů. I když už verze GTE s výkonem 180 kW spatřila světlo světa, neznamená to nutně, že řekla poslední slovo. Podle některých zdrojů totiž Volkswagen připravuje hned tři hybridní varianty s různými výkony, přičemž ta nejsilnější by mohla produkovat něco kolem 300 koňských sil. Je to právě tohle auto, nebo jde o čirou spekulaci? Na odpověď si ještě nějaký čas musíme počkat.

Vraťme se ale ještě na chvilku ke Golfu R. Uniklá tabulka před časem prozradila hodnoty výkonu všech sportovních verzí. „Erko“ z dvoulitrového čtyřválce vyždímá 245 kW, půjde přitom o dobře známou kombinaci motoru TSI, dvouspojkové převodovky a pohonu všech kol. Poslední informace hovoří o debutu nejostřejšího Golfu na letním Festivalu rychlosti v Goodwoodu, jenž startuje 9. července. Nechme se překvapit!