Sportovním toyotám se v Evropě daří. GR86 byla loni prodávanější než Prius

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Toyota v Evropě oslavuje nejúspěšnější rok všech dob – v minulých dvanácti měsících roku 2023 tu prodala rekordních 1.173.419 aut. Nejoblíbenějším modelem značky se v Evropě stal crossover Yaris Cross následovaný populární Corollou se 166.925 kusy a kompaktním SUV C-HR se 117.552 kusy. Vedle normálních modelů se však významně dařilo i sportovním vozům divize Gazoo Racing, které si evidentně získaly srdce nadšených řidičů.

Pokud žijete s přesvědčením, že o sportovní auta už není zájem, loňské obchodní výsledky mluví jinak. Během roku 2023 se v Evropě prodalo více řidičských zadokolek GR86 vyvinutých v kooperaci se Subaru, než „zelených“ plug-in hybridních Priusů. Pro nástupce kultovního prvního „toyobaru“ se v Evropě rozhodlo více než čtyři tisíce lidí, kteří dohromady koupili 4041 vozů.

Hybridních Priusů se během stejných dvanácti měsíců prodalo 2755 kusů a velkých úspěchů automobilka dosáhla i s další petrolheadskou hračkou – sportovní čtyřkolkou GR Yaris s geny soutěžních speciálů WRC. Pro kapesní raketu s výkonnou přeplňovanou tříválcovou šestnáctistovkou, manuálem a technicky sofistikovanou čtyřkolkou GR-Four se rozhodlo 2454 zájemců.

Video se připravuje ...

Vrcholným modelem sportovní divize Gazoo Racing pak v Evropě je novodobá GR Supra, kterou si koupilo 939 zákazníků. Toyota tak je se sportovními modely v evropských zemích úspěšná, a to i přes stále zpřísňující se emisní legislativu a omezený počet kusů. Nejúspěšnější GR86 byla už při uvedení do prodeje horkým zbožím a v našich končinách se bude prodávat pouze do roku 2025 kvůli zpřísňujícím se bezpečnostním předpisům.