Start sezony Indycar: Byla to divočina!

V kalendáři seriálu je sedmnáct podniků. Poslední neděli v květnu se pojede 500 mil Indianapolis. Novinkou je přesun závodu v Detroitu z ostrova Belle Isle do ulic města. Finále sezony bude 10. září hostit kalifornská Laguna Seca.

Aeroscreen zachraňoval

Stačilo pár drsných havárií ve formuli 1 či IndyCar a utichly diskuse o tom, zda bezpečnostní ochranný rám kolem hlavy pilota nazvaný Halo (v USA Aeroscreen) je nutný. Už v prvním kole závodu na Floridě zavlála po děsivé kolizi červená vlajka. Kanaďan a Grosjeanův parťák od Andrettiho týmu Devlin DeFrancesco se dostal do hromadné nehody a zůstal stát napříč tratí. Ve vysoké rychlosti do něj vrazil nováček Benjamin Pedersen. Vůz dánského jezdce se při čelním nárazu do boku DeFrancescovy formule doslova zavrtal pod Kanaďanův monopost a vymrštil ho do vzduchu. Na Pedersenově aeroscreenu zůstaly zjevné stopy od nárazu, které dávaly znát, že při absenci bezpečnostního prvku by se do přímého ohrožení dostala hlava kodaňského rodáka.

