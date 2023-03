Honda představuje závodní CR-V, pod kapotou má hybridní V6 z IndyCar speciálu

Automobilka Honda se konečně pochlubila svým projektem hybridního závodního speciálu CR-V, za jehož vývojem stála především divize Honda Performance Development (HPD). Hned na úvod se však sluší zdůraznit, že jde o naprosto unikátní a jedinečný projekt, který s produkčním vozem nemá mnoho společného. O produkční verzi civilnějšího provedení si tak raději rovnou nechme zdát.

Jak ostatně uvedl David Salters, prezident a technický ředitel Honda Performance Development, tento projekt je „bestií“ IndyCar v beránčím rouše Hondy CR-V.„CR-V Hybrid Racer je naší pojízdnou laboratoří elektrifikace, kde talentovaní lidé z HPD a Hondy zkoumají elektrifikaci, hybridní technologii a 100% obnovitelná paliva“.

Video se připravuje ...

Tím se dostáváme k samotné technice, která je velmi zajímavá. Srdcem projektu je 2,2litrový vidlicový šestiválec HI23TT, který je přeplňován dvojicí turbodmychadel Borg Warner EFR7163. Dále je vůz vybaven řídící jednotkou McLaren Applied Technologies Tag 400i, hybridním motorem Empel MGU a superkondenzátory Skeleton Supercapacitors.

Spalovací motor dostává speciální palivo Shell, které by mělo být stoprocentně obnovitelné, čímž by se série IndyCar měla stát zelenější. Kombinovaný výkon pohonného ústrojí by měl dosahovat 597 kW, tedy zhruba 811 koní.

Zajímavý je ovšem také podvozek, vycházející ze závodního stroje Acura NSX GT-3 Evo22, zadní zavěšení pak pochází z IndyCar Dallara IR-18. Vpředu jsou brzdové kotouče Brembo o průměru 380 mm, vzadu pak o průměru 355 mm. Vůz stojí na dvoudílných litých kolech 2Elle Engineering s rozměrem 20x10,5 vpředu a 20x11 vzadu, obutých do pneumatik Firestone Firehawk Indy 500 Ultra-High Performance.

Spodní část karoserie je speciální a kompletně vyrobena z karbonového kompozitu. Zhruba od pasu nahoru však speciál dostal standardní produkční karoserii modelu CR-V Hybrid pro modelový rok 2023, včetně střešních nosičů. Karoserie je ovšem uchycena na trubkovém rámu z chrommolybdenové oceli.

Karoserie přitom zaujme jak výrazně vytaženými podběhy, tak i řadou aerodynamických doplňků, včetně masivního zadního křídla, předního splitteru nebo zadního difuzoru. Zajímavé jsou také dveře. Zatímco vpředu jsou tzv. butterfly doors, zadní nelze otevřít. Celá zadní část od B-sloupku je totiž jednodílná a odklápí se směrem dozadu, čímž získají technici přístup k pohonné jednotce.

Unikátní je také barevná kombinace vozu. Za polepem stojí Lili Melikan z designového oddělení amerického zastoupení automobilky. V polepu by údajně mělo být několik easter egů, včetně naznačených obrázků pohonného ústrojí a okruhů, na kterých se pojede série IndyCar. Přechod z modré Hybrid Blue do červené Racing Red pak symbolizuje dualitu pohonného ústrojí.

Video se připravuje ...

Dodejme, že projekt vznikal pod dohledem divize Honda Performance Development, týmu ale pomohli i jejich kolegové z americké Honda North American divize a stavbu zajišťoval Honda America Racing Team ve vývojovém centru Honda Development Center ve státě Ohio.

Veřejnou premiéru bude mít Honda CR-V Hybrid Racer během Firestone Grand Prix of St. Petersburg na Floridě, která bude prvním podnikem letošní sezóny NTT IndyCar 2023 a uskuteční se od 3. do 5. dubna. Poté se unikátní vůz objeví na řadě dalších míst v rámci série IndyCar i mimo ni.