Stellantis odkrývá elektrické plány: Čtyři platformy, dojezd 800 km a nové továrny

Společnost Stellantis se často ohání titulem čtvrtého největšího výrobce automobilů na světě, její současný problém však tkví v tom, že po spojení koncernů PSA a FCA vyrábí celou řadu podobných vozidel na různých platformách. Do budoucna se proto chystá velké sjednocování, které už nabírá jasnou podobu minimálně v oblasti čistě elektrických vozidel.

Skvělým příkladem mohou být elektrické kompakty e-208, e-2008, e-C4, Corsa-e a Mokka-e, které vznikají pod značkami bývalého koncernu PSA na platformě e-CMP. Fiat, původně součást koncernu FCA, přitom vyrábí podobně velký a cílený model 500e na vlastní unikátní platformě. Do budoucna se ale všechny elektrické platformy sjednotí do jedné, nesoucí označení STLA.

Elektrická platforma STLA se představí celkem ve čtyřech verzích, odstupňovaných podle velikosti a účelu vozidel. Jako první by přitom v roce 2023 měla být představena platforma STLA Medium, určená primárně pro vozy segmentů nižší střední a střední třídy. Mohly by na ní však vzniknout i větší modely, včetně kombíků a až sedmimístných SUV.

Ve stejné době by měla být představena také platforma STLA Large, určená pro větší crossovery, SUV a zřejmě i vozy určené k přepravě více pasažérů. Podle Carlose Tavarese, CEO společnosti Stellantis, by se měl dojezd vozidel postavených na platformě STLA Medium pohybovat nad hranicí 700 km, zatímco verze STLA Large může nabídnout dojezd přes 800 kilometrů.

Pro mini, malé automobily a některé menší modely nižší střední třídy bude určena platforma STLA Small, která však dorazí zhruba až v roce 2026. Ještě předtím, zhruba v příštím roce, by měla být představena druhá generace platformy e-CMP, jak uvedl Tavares na výročním zasedání akcionářům. Dojezd vozidel na platformě STLA Small by se přitom mohl pohybovat nad hranicí 500 kilometrů.

Čtvrtou verzí elektrické platformy pak bude STLA Frame, určená pro vozy s rámovou konstrukcí. V podstatě tak půjde o základ pro vozy typu pick-up, některé dodávky, užitkové vozy a možná i velká SUV. Podle Stellantis by pak vozy na této platformě měly nabídnout dojezd minimálně 500 kilometrů. Kdy dorazí, však netušíme.

Tavares si ovšem v oblasti elektromobility věří. Podle jeho odhadů se za rok 2021 podaří prodat až 400.000 vozidel s elektrifikovaným pohonem. V roce 2025 by pak společnost Stellantis měla být schopna nabídnout zákazníkům elektrifikovanou verzi prakticky každého prodávaného modelu. Od plug-in hybridů, až po čistě elektrické modely.

S tím však souvisí vyšší požadavky na dodávky baterií, které by měly zajistit dvě nové továrny – postavené v Evropě. Jedna by měla vzniknout ve francouzském Douvrinu a její produkce by měla být zahájena v roce 2023. Druhá má vyrůst v německém Kaiserslautten a její produkce by měla odstartovat do roku 2025.

Společnost má tedy v oblasti elektrifikace skutečně velkolepé plány, které by měla dále upřesnit 8. června.