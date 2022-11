Steven Spielberg a Bradley Cooper chystají nový film Bullitt. Prý nepůjde o remake

Začátkem roku se objevily první spekulace, podle kterých pracuje slavný režisér Steven Spielberg na pokračování ikonického filmu Bullittův případ (v originálu Bullitt) z roku 1968. Nyní přinesl magazín Deadline nové informace, které znějí víc než slibně.

Hlavní roli, tedy detektiva Franka Bullitta, by si totiž v novém filmu měl střihnout slavný herec Bradley Cooper, který se měl stát také spoluproducentem snímku. Na scénáři by pak měl pracovat Josh Singer, který už spolupracoval se Spielbergem na velmi kladně hodnoceném filmu Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), zatímco s Cooperem spolupracoval na filmu Maestro, který se teprve chystá do kin.

Nový film by údajně měl být originálem, nikoliv jen remakem ikonického filmu z roku 1968, kde si titulní postavu detektiva Franka Bullitta zahrál Steve McQueen. Původní snímek se přitom do historie zapsal jak svou zápletkou, tak i fantastickou automobilovou honičkou, která je hodnocena jako jedna z nejlepších ve filmové historii.

Video se připravuje ...

O novém snímku zatím nemáme žádné bližší informace. Zatím tedy nevíme, kdy se bude točit, ani kdy očekávat premiéru. Lze však očekávat, že jednou z hlavních automobilových hvězd by se opět mohl stát Ford Mustang, který se na počest filmu dokonce vyráběl ve speciální edici Bullitt. Tedy alespoň jeho předešlé generace.

Připomeňme, že jeden z vozů, které filmaři v roce 1968 používali k natáčení, se v roce 2020 vydražil za částku 3,4 milionu amerických dolarů. V roce 2001 představila automobilka Ford speciální edici modelu Bullitt, která byla osazena 4,6litrovým motorem V8. Stejně pojmenovaná edice pak byla dostupná i v modelových letech 2008, 2009 a od roku 2018 se prodávala oficiálně i v Evropě.

Letos představila automobilka Ford již sedmou generace modelu Mustang, která stále nabízí motor V8. Edice Bullitt sice zatím ohlášena nebyla, lze však předpokládat, že by se automobilka mohla na vzniku filmu podílet a dopřát nám novou edici Bullitt například během premiéry filmu. To jsou však zatím jen pouhé spekulace.