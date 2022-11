Subaru oživuje jméno Rex, pohon všech kol však crossoveru chybí

Do nabídky automobilky Subaru se vrací jméno, které v ní chybělo od roku 1992. Konkrétně jde o model Rex, jenž karoserii hatchback prvních tří generací vyměnil za tělo malého crossoveru. Nejde však o úplně pravověrné Subaru, a to hned v několika ohledech. Jde o model s technickým základem sdíleným s jinými značkami… a nenabídne pohon všech kol, přestože by mohl.

První generace Subaru Rex se představila v červenci roku 1972 jako pokračovatel linie započaté vůbec první modelem značky, Subaru 360. Šlo o vůz kategorie kei s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Druhá generace v roce 1981 vyjela s motorem vepředu a pohonem předních nebo všech kol, což následně zachovala i třetí generace představená koncem roku 1986. Kariéra modelu skončila v roce 1992 po téměř dvou milionech vyrobených kusech. Nástupcem se tehdy stal model Vivio.

Nyní se Rex vrací, ale v mnohém se změnil. V první řadě notně narostl a stal se přeznačkovanou verzí Daihatsu Rocky, které se prodává také jako Toyota Raize nebo Perodua Ativa. V praxi to znamená délku 3.995 milimetrů (Rex je tedy o 113 mm kratší než Škoda Fabia), šířku 1.695 mm, výšku 1.620 mm a rozvor 2.525 mm. Ovšem zatímco Daihatsu prodává model Rocky i s volitelným pohonem všech kol, Rex si musí vystačit pouze s poháněnými předními koly.

Výkon 64 kW (87 k) při 6.000 ot/min na předek posílá 1,2litrový atmosférický tříválec s maximálním točivým momentem 113 Nm při 4.500 ot/min. Spojený je výhradně s variátorovou předovkou CVT. I v ohledu motorizace zůstává Rex ošizen, neboť Daihatsu Rocky se prodává také s přeplňovaným 1,0litrovým tříválcem o výkonu 72 kW (98 k) nebo s hybridní pohonnou soustavou využívající 1,2litrový motor, ovšem s nižším výkonem 60 kW (82 k) a točivým momentem 105 Nm. Motory bez elektrifikace navíc mohou mít pětistupňový manuál, který Subaru Rex zůstává zapovězen.

Naštěstí se motor s variátorem nemusí prát s přehnaně vysokou hmotností, váha novému Subaru Rex naměří necelou tunu. Přesto jde ve srovnání s prvními třemi generacemi o výrazný nárůst, neboť hmotnost kei carů se pohybovala přibližně od 500 do 600 kg. Spotřeba benzinu 1,2litrového tříválce je podle japonské metodiky necelých 4,1 l/100 km, respektive podle metodiky WLTP je kombinovaná spotřeba zhruba 4,8 l/100 km v kombinovaném cyklu.

Subaru Rex není určeno pro náš trh, nýbrž pro domácí. V Japonsku je nabízeno ve dvou výbavových stupních, jednoduše nazvaných G a Z. Rex ve výbavě G přijde na 1.853.000 japonských jenů včetně daně, což je v přepočtu zhruba 311 tisíc korun. Lépe vybavený Rex Z stojí minimálně 2.204.100 yenů, tedy přibližně 370 tisíc korun. Už v základní verzi má přitom Rex nabídnout bohatou bezpečnostní a asistenční výbavu.